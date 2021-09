El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.30%

01 de septiembre d2 2021.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.30% o 6 centavos, cotizando alrededor de 20.01 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.0032 y un máximo de 20.0995 pesos. Con la apreciación de hoy, el peso mexicano acumula cuatro sesiones consecutivas ganando terreno frente al dólar, acumulando una apreciación de 1.72%. La apreciación del peso se debe a que en los mercados financieros globales se ha elevado el apetito por riesgo, reduciendo la demanda por divisas refugio y elevando la demanda por divisas de economías emergentes o países productores de materias primas. Las dos divisas más depreciadas esta mañana son el yen japonés y el franco suizo con 0.31% y 0.26% cada una. En contraste, el rand sudafricano se aprecia 0.79%, el zloty polaco 0.53%, el dólar australiano 0.43%, la lira turca 0.33% y el forinto húngaro 0.31%.

Las ganancias en los mercados financieros se extienden al mercado de capitales, pues en Japón el índice de Shanghái avanzó 1.33%, mientras que el Nikkei 225 de Japón avanzó 1.29%. En Europa los principales índices avanzan en promedio cerca de 0.72%, con lo cual el Eurostoxx 600 alcanzó un máximo de 475.13 puntos, cerca del máximo histórico de 476.16 puntos alcanzado el 13 de agosto. En lo que va de la sesión europea, el FTSE 100 avanza 0.87% y el DAX de Alemania 0.30%. De acuerdo con el mercado de futuros, se espera que los mercados estadounidenses inicien la sesión con ganancias, por lo que es probable que en la sesión se alcancen nuevamente máximos históricos.

El optimismo de los mercados esta mañana está fundamentado en la expectativa de que los principales bancos centrales a nivel global, en específico la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, seguirán respaldando a sus economías, pues indicadores muestran que la última ola del coronavirus sigue ocasionando afectaciones a la actividad económica. El PMI de manufactura de la Eurozona se ubicó en 61.4 puntos en agosto, por debajo de la lectura de 62.8 observada en julio y marcando un mínimo no visto en seis meses. Este es el segundo mes consecutivo que el indicador muestra que el crecimiento en el sector de manufactura se ha ralentizado, luego de haber alcanzado un máximo en junio. Al interior del indicador, los pedidos pendientes aumentaron a un ritmo histórico evidenciando las limitaciones en la capacidad de producción en las fábricas. Asimismo, se observó un incremento en los costos de los insumos ante las interrupciones en las cadenas de suministro.

En Estados Unidos el PMI de manufactura se publicará a las 8:45 am, seguido por el ISM de manufactura a las 9:00 am. Por su parte, en México hoy será relevante la publicación de las remesas al mes de julio y la encuesta de especialistas del sector privado de Banco de México, ambos se publicarán a las 9:00 am. Por su parte, a las 12:00 horas se darán a conocer los resultados del indicador IMEF manufacturero y no manufacturero para el mes de agosto, en donde existe el riesgo de que se observen afectaciones al sector servicios como consecuencia de la tercera ola de la pandemia.

Los precios de las principales mezclas de petróleo inician la sesión con pocos cambios, mientras se mantienen atentos a la reunión de la OPEP y sus aliados (OPEP+), en la que se espera decidan incrementar su producción petrolera conjunta en 400 mil barriles diarios. El WTI inicia la jornada cotizando en 68.65 dólares por barril, con un aumento en su precio de 0.22%.

En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó la encuesta de empleo de Automatic Data Processing (ADP), la cual estimó que durante agosto se crearon 374 mil posiciones laborales, muy por debajo de la expectativa del mercado de 638 mil empleos. Al interior, se observa que 329 mil empleos fueron creados en el sector servicios. La creación de empleos en agosto, se da luego de que en julio se registraron 326 mil puestos laborales. Así, este indicador hila 8 meses de incrementos consecutivos, acumulando la creación de 3.8 millones de posiciones laborales en lo que va del año y promediando una creación de 480 mil empleos por mes. El viernes se publicará la nómina no agrícola en donde se espera que se observe una creación de empleos de alrededor de 625 mil posiciones.

En México, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de agosto mostró una reducción en la confianza en los tres sectores (manufactura, comercio y construcción), situación que no se presentaba desde mayo de 2020. La contracción más pequeña del mes se registró en el sector manufactura, el cual retrocedió 0.12 puntos con respecto a julio, ubicándose en 51.37 puntos. A pesar de su reducción, el ICE de manufactura se encuentra, por cuarto mes consecutivo, arriba del umbral de optimismo de 50 puntos. El sector comercio mostró una disminución mensual de 0.79 puntos, ubicándose en 54.07 puntos. Se destaca que, el ICE de comercio persiste como el indicador mejor posicionado. Mientras, el sector construcción mostró la mayor contracción en el mes, disminuyendo 2.55 puntos frente a julio y ubicándose en 47.87 puntos. El ICE construcción es el peor posicionado, además de encontrarse por debajo del umbral de optimismo de 50 puntos, después de estar por arriba de este el mes previo.

Por su parte, el Indicador de Confianza Empresarial del sector servicios se ubicó en 49.48 puntos, según cifras originales, por debajo del umbral de optimismo después de dos meses por arriba de este. El ICE de servicios aumentó 12.64 puntos con respecto al mes de agosto del año anterior. Sin embargo, se destaca que, si bien es una serie original, esta disminuyó 1.44 puntos frente al mes previo. La reducción en la confianza en los sectores encuestados puede ser señal de una posible desaceleración económica.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.91 y 20.10 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.12%, cotizando alrededor de 1.1823 pesos por dólar, mientras que la libra avanza 0.11%, ubicándose en 1.3770 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 0.8 puntos base con respecto al cierre, ubicándose en 1.32%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios en 6.99%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.20 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.47% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.1096 a 1 mes, 20.5180 a 6 meses y 21.0747 pesos por dólar a un año.

