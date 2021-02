El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.23%

18 de Febrero de 2021.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.23% o 4.6 centavos, cotizando alrededor de 20.18 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.1456 y un máximo de 20.2569 pesos. En el mercado cambiario, la mayoría de las divisas gana terreno, destacándose el peso chileno con 0.75%, el rand sudafricano con 0.74%, la libra esterlina con 0.60% y la corona noruega con 0.47%, siendo en su mayoría divisas de países productores de materias primas.

En el mercado de commodities, siguen observándose incrementos en los precios de los energéticos, con el WTI subiendo 0.67% a 61.55 dólares por barril, alcanzando un máximo no visto desde el 8 de enero del 2020, de 62.26 dólares. Por su parte, la gasolina aumenta 0.59% y el gas natural 1.12%, como resultado de la crisis de energía en el estado de Texas que ha obligado a la suspensión del 40% de la producción petrolera a nivel nacional.

Cabe destacar que los commodities energéticos, no son las únicas materias primas cuyos precios han sido presionados al alza. Los metales industriales también inician la sesión con ganancias, ante un aumento en la demanda de China, país que regresa de vacaciones tras las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Ante esto, el precio del cobre alcanzó un máximo no visto desde el 28 de febrero del 2012 de 8,652 dólares por tonelada métrica, mientras que el precio del aluminio tocó un máximo no visto desde el 5 de octubre del 2018, de 2,167 dólares por tonelada métrica. El níquel alcanzó un máximo no visto desde el 8 de septiembre del 2014, de 19,050 dólares por tonelada métrica.

Esta mañana el índice ponderado del dólar muestra un retroceso de 0.24%, luego de haber avanzado 0.64% en las dos sesiones previas. Es importante señalar que, aunque algunas divisas podrían ganar en el corto plazo por incrementos en los precios de las materias primas, el efecto del choque al mercado energético sobre la economía real es negativo, con repercusiones directas a la economía del sur de Estados Unidos y principalmente México. Ayer por la tarde, el gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que prohibirá la exportación de gas natural hasta el 21 de febrero, para asegurar el suministro de energía en su territorio, ya que millones de usuarios continúan sin servicio.

Aunque se ha anunciado el restablecimiento del suministro de energía eléctrica a nivel nacional, el gobierno ha solicitado a las empresas reducir su consumo de gas natural ante la escasez en México. En línea con la petición, General Motors anunció la suspensión de actividades en la planta de Guanajuato. Asimismo, Volkswagen, Audi y Mazda informaron que detendrán la producción de algunos modelos en sus plantas de México. Las empresas automotrices señalaron que reanudarán sus actividades cuando el abasto de gas sea óptimo, lo cual podría suceder hacia el fin de semana. Por otro lado, algunos supermercados reducirán la producción de pan y tortilla, para así disminuir su consumo de gas.

En México durante los primeros tres trimestres del 2020 la manufactura representó 15.28% del PIB. En información diaria representa 0.042% del PIB total. Esto implica que el alto total a la manufactura de tres días equivale a 0.13 puntos porcentuales del PIB de forma directa. Esto es, si se estimaba un crecimiento de 3.80%, sería ahora de 3.67%. Aunque esto parece insignificante, hay que restar también el efecto indirecto del cierre de plantas sobre otros sectores, como el de servicios. Por lo anterior, es probable que en el corto plazo se comiencen a revisar a la baja los pronósticos de crecimiento para este año.

Por otro lado, ayer por la tarde el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que el gobierno anunciará un programa para reducir la carga tributaria de Pemex. El objetivo del programa es apoyar a la empresa petrolera a reordenar sus finanzas, ante la crisis que enfrenta por la caída en su producción y el aumento en su deuda. El anuncio no resulta sorpresivo, pues anteriormente el gobierno federal ya ha llevado a cabo acciones similares de respaldo a la empresa petrolera. Sin embargo, la ayuda del Gobierno Federal no soluciona el problema de raíz de Pemex, que es la petrolera más endeudada a nivel global, ya que no cambia su modelo de negocio. La ayuda representa una mayor presión para las finanzas públicas de México y también podría representar en el futuro un riesgo de recorte para la calificación crediticia de la deuda soberana.

En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos en la semana que terminó el 13 de febrero, se reportaron 861 mil solicitudes nuevas de apoyo por desempleo, aumentando en 13 mil con respecto a la semana previa, mientras que el mercado esperaba una reducción de 23 mil. Las solicitudes continuas de apoyo por desempleo, de aquellas personas que ya están recibiendo el apoyo o continúan a la espera, disminuyeron de 4.558 a 4.494 millones.

Por su parte, en México se publicó la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera al mes de diciembre. Durante el mes, el valor de la producción real de la industria manufacturera recobró fuerza al crecer a una tasa anual de 7.69%, siendo el cuarto aumento consecutivo y el mayor desde mayo del 2017, de acuerdo con cifras originales. Cabe recordar que, durante el confinamiento en mayo, el valor de la producción real de la manufacturera registró una contracción anual de 47.14%. Con ello, el valor de la producción real mostró una contracción anual promedio de 9.50% en el 2020, siendo la mayor caída en registro (2013).

Al interior, los sectores que muestran los mayores incrementos anuales reales en diciembre son: la fabricación de accesorios y aparatos eléctricos (23.65%) y las industrias metálicas básicas (17.88%). Cabe recordar que, la fabricación de accesorios y aparatos eléctricos ha sido impulsada por la demanda externa, pues es el tercer subsector con mayores exportaciones de México a Estados Unidos. En contraste, las categorías más rezagadas en el valor de la producción son la fabricación de prendas de vestir con una caída anual real de 23.18%, dado que es una categoría que no es considerada esencial, mientras que la fabricación de productos derivados del petróleo mostró una contracción anual de 17.58%, afectada por la lenta recuperación de los niveles de movilidad.

Por su parte, la capacidad de planta utilizada avanzó desde el 76.8% en noviembre a 78.6% diciembre, inclusive superando el 75.7% observado en diciembre del año pasado. La cifra de diciembre es sorpresiva, pues seis estados del país reforzaron las medidas sanitarias, además de que durante ese mes la capacidad de planta utilizada suele disminuir debido a que se reducen los días laborales.

En el desglose por entidad federativa, 24 de los 32 estados presentaron crecimientos reales anuales en diciembre, con 13 de ellos en doble dígito. Los estados con mayor crecimiento en el valor real de producción fueron Nayarit (47.0%), Campeche (37.9%), Aguascalientes (30.7%), San Luis Potosí (29.3%) y Quintana Roo (26.1%), aunque Quintana Roo, Nayarit y Campeche en conjunto representan menos de 0.25% de las manufacturas totales en México. Asimismo, los 3 estados con mayor participación en la industria manufacturera nacional, Nuevo León, Estado de México y Coahuila, crecieron a tasas anuales de 9.9%, 5.0% y 12.1% respectivamente. Por otro lado, los 8 estados que presentaron contracciones reales anuales durante diciembre 2020 fueron Tamaulipas (-9.8%), Tabasco (-4.5%), Ciudad de México (-4.2%), Oaxaca (-4.0%), Veracruz (-3.2%), Hidalgo (-1.2%), Chiapas (-0.9%) y Baja California Sur (-0.3%). Para el 2021 se espera que el mayor crecimiento se observe en los estados con mayor participación en la industria manufacturera exportadora debido al impulso del crecimiento de Estados Unidos. No obstante, en enero es probable que se observe una desaceleración en la producción debido a la escasez de semiconductores en la industria automotriz que provocó el cierre temporal de algunas plantas. Asimismo, en febrero la producción también se ha visto afectada por las heladas que provocaron interrupciones en el suministro de insumos energéticos en el norte del país, lo cual obligó al cierre de plantas al sector manufacturero, en particular del sector automotriz.

Para el 2021, al interior de la manufactura podrían verse tendencias divergentes entre los sectores, pues se espera que los sectores sensibles a la demanda externa continúen mostrando una dinámica favorable. Lo anterior, en consistencia con las señales positivas que se han ido observando en Estados Unidos, destacando: 1) el incremento de 1.0% mensual en la producción manufacturera de enero, resistiendo las condiciones epidemiológicas adversas; 2) la rápida implementación del plan de vacunación, pues se han aplicado 16.68 dosis por cada 100 personas, lo que ha permitido una mayor apertura económica; y 3) la alta probabilidad de la aprobación del paquete fiscal propuesto por el presidente, Joe Biden, con un valor de 1.9 billones de dólares, lo que aceleraría la recuperación de la economía estadounidense. Mientras tanto en México, el IMEF manufacturero apunta que la fortaleza del sector manufacturero continuó durante enero, ya que el indicador avanzó 1.4 puntos frente a diciembre, ubicándose en 50.2 puntos, por arriba del umbral de expansión de 50 puntos.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.11 y 20.35 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.41%, cotizando en 1.2087 dólares por euro, mientras que la libra avanza 0.89% y cotiza en 1.3980 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se aumenta en 2.7 puntos base, a 1.30%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios, en una tasa de 5.81%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.55% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.2305 a 1 mes, 20.5600 a 6 meses y 20.9581 pesos por dólar a un año.

