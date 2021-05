El peso inicia la sesión con pocos cambios

31 de mayo de 2021.- El peso inicia la sesión con pocos cambios con respecto al cierre del viernes, mostrando una apreciación de 0.04% y cotizando entre un mínimo de 19.9131 y un máximo de 19.9569 pesos por dólar. En el mercado cambiario el índice ponderado del dólar muestra un retroceso de 0.05%, mientras la mayoría de las divisas en la canasta amplia de principales cruces se mantiene estable, debido a la baja liquidez que hay en el mercado. En Reino Unido los mercados financieros se mantuvieron cerrados por el Feriado de primavera (Spring Bank Holiday), mientras que en Estados Unidos los mercados de capitales y bonos también permanecerán cerrados por la conmemoración del Día de los Caídos. En el mercado de materias primas se espera un volumen de operaciones reducido ante reducciones en horarios de operación de varios commodities en la Bolsa Mercantil de Chicago y del London Metal Exchange (LME).

Hoy tampoco se publicarán indicadores económicos relevantes, por lo que los movimientos del mercado dependerán principalmente de ajustes en portafolios locales a fin de mes. Es probable que la volatilidad de los mercados financieros y del tipo de cambio se mantenga en niveles bajos durante el resto de la sesión, en particular después de las 11:00 horas, tras el cierre de los mercados europeos. En cuanto a indicadores, en China se publicó el indicador oficial del PMI de mayo, el cual se ubicó en 51 puntos, bajando 0.1 puntos con respecto al mes de abril. Por su parte, el indicador PMI de servicios subió de 54.9 a 55.2 puntos, indicando una recuperación del sector servicios en ese país.

En la sesión del martes será relevante la publicación a nivel global de los indicadores PMI de manufactura y del sector servicios de mayo, pues darán información sobre la evolución de la recuperación económica al quinto mes del año. En Estados Unidos el indicador más esperado de la semana es la nómina no agrícola de mayo que se publica este viernes, en donde el mercado anticipa que se hayan creado alrededor de 650 mil posiciones laborales.

En México, será clave la publicación a las 9:00 horas de este martes de las remesas de abril, así como la encuesta de especialistas del sector privado de Banco de México, mientras que a las 12:00 horas se publica el indicador IMEF de mayo. Por su parte, el miércoles 2 de junio a las 12:00 horas, Banco de México publica su informe trimestral de inflación, en donde se anticipa un ajuste al alza en sus expectativas de crecimiento económico e inflación.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda (SHCP) publicó el viernes por la tarde las cifras de finanzas públicas al cierre de abril, en donde se muestra un incremento real de 2.4% en los ingresos presupuestarios totales en el acumulado de enero a abril, respecto del mismo periodo del año pasado. Este crecimiento se debe a un aumento de 64.8% en los ingresos petroleros del sector público, mientras que los ingresos no petroleros muestran una caída de 3.4%. Dentro de los no petroleros, los ingresos tributarios en los primeros cuatro meses fueron 2.8% menores a los de enero-abril 2020, con disminuciones en los tres impuestos principales: ISR (-1.8%), IVA (0.2%) y IEPS (-13.2%). No obstante, la recaudación de impuestos en el periodo fue 0.3% mayor a lo esperado por el programa gracias a una sobre recaudación de 47.4 mil mdp (13.7%) de IVA. Por otro lado, los ingresos no tributarios muestran un excedente de 101,678 mdp (151.9%), equivalentes a 5.2% de los ingresos presupuestarios totales programados para el periodo.

Por el lado del gasto, el presupuesto ejercido en los primeros cuatro meses asciende a 2.132 billones de pesos, de los cuales 1.609 billones corresponden a gasto programable. El gasto programable, sobre el cual el gobierno tiene injerencia, mostró un crecimiento real de 9.7% respecto del mismo periodo del año pasado, con un aumento de 6.6% en el gasto corriente y 24.0% en el gasto de capital. Sin embargo, dentro de este último, el gasto en inversión física se ha mantenido bajo, con una disminución real de 3.2% a pesar de un sobre ejercicio de 17.7% en este rubro.

Al cierre de abril se obtuvo un balance primario superavitario en 52.9 mil mdp, sin embargo, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) registran un déficit de 219.4 mil mdp, con lo que el Saldo Histórico de los RFSP asciende a 12.3 billones de pesos (49.5% del PIB según las cifras del primer trimestre). La disminución de 93 mil mdp en el SHRFSP respecto al mes pasado es resultado de un menor saldo en la deuda externa, debido a la ligera apreciación del peso durante el mes. La SHCP estima que el nivel de deuda al cierre del 2021 se ubique en 51.4% del PIB, lo cual sería una disminución de 0.9 puntos porcentuales respecto del nivel al cierre del 2020.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.89 y 20.06 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.06%, cotizando en 1.2199 dólares por euro, mientras que la libra pierde 0.03%, ubicándose en 1.4184 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En México, el rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios en una tasa de 6.65%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.15% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.9933 a 1 mes, 20.3427 a 6 meses y 20.8196 pesos por dólar a un año.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet