08 de Diciembre de 2020.- El peso inicia la sesión con pocos cambios, mostrando una apreciación moderada de 0.07% o 1.4 centavos y cotizando alrededor de 19.87 pesos por dólar. En el mercado cambiario se observa un desempeño mixto, aunque el índice ponderado del dólar muestra un fortalecimiento moderado de 0.06%, avanzando por segunda sesión consecutiva. La divisa más depreciada esta mañana es la libra esterlina que pierde 0.63% y cotiza en 1.3296 dólares por libra, pues todavía no se ha logrado concretar un acuerdo comercial con la Unión Europea y en la semana el primer ministro de Reino Unido viajará a Bruselas para reunirse con la presidenta de la Comisión Europea.

En los mercados financieros también prevalece la incertidumbre debido a que los casos de coronavirus siguen avanzando a un ritmo elevado en Estados Unidos, registrándose cerca de 200 mil nuevos casos por día desde que inició diciembre. Tan solo en California se han reportado entre 24 y 30 mil nuevos casos diarios durante los últimos dos días, por lo que se espera que la mayor parte del estado mantenga medidas severas de confinamiento. Por su parte, en Francia es probable que las medidas de confinamiento se extiendan hacia finales del año, cuando originalmente se tenía planeado que terminaran el 15 de diciembre. En Hong Kong, se anunciaron nuevas medidas de restricción, cerrando gimnasios y salones de belleza, mientras que los restaurantes deberán operar hasta las 18:00 horas. Las medidas entrarán en vigor a partir del jueves y tendrán una duración inicial de 14 días.

Finalmente, han surgido dudas sobre la aprobación de nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos. El líder mayoritario de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, no ha dado su apoyo a la propuesta bipartidista de 908 mil millones de dólares, deteniendo la aprobación del paquete. Al interior del Senado, ya se advierte de la posibilidad de una recuperación en forma de “W” lo que significaría otra caída en la actividad económica, si no se aprueba un nuevo estímulo.

En los mercados de capitales de Europa se observan pérdidas generalizadas, en promedio cercanas al 0.50% y en Estados Unidos el mercado de futuros apunta nuevamente a un retroceso de los principales índices cercano a 0.35%. En el mercado de materias primas también se observan pérdidas para los precios de los energéticos, con el WTI retrocediendo 0.81% y cotizando en 45.39 dólares por barril.

No todas las noticias son negativas esta mañana. En Reino Unido hoy comenzó la vacunación contra Covid19, convirtiéndose en el primer país occidental en aplicar la vacuna. La distribución de las dosis iniciará con el grupo de mayor riesgo, que incluye a personas mayores a 80 años, trabajadores de asilos y algunos trabajadores del sector salud. Se estima que este primer grupo está compuesto por aproximadamente 6 millones de personas, el encargado de distribuir la vacuna será el Servicio Nacional de Salud, financiado por el estado. Por su parte, en Estados Unidos, hace unos momentos se dio a conocer que, de acuerdo con un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), la vacuna desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE es altamente efectiva en la prevención del Covid19 y no hay cuestiones de seguridad que impidan la autorización para su distribución con fines de emergencia. La agencia del gobierno todavía no da la autorización para la distribución de la vacuna en Estados Unidos, pero es altamente probable que esto suceda en el corto plazo.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.72 y 19.99 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.14%, cotizando en 1.2126 dólares por euro, mientras que la libra muestra una depreciación de 0.09% y cotiza en 1.3368 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios en 0.92%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años aumenta en 0.5 puntos base, a una tasa de 5.68%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.91% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.9223 a 1 mes, 20.2498 a 6 meses y 20.6720 pesos por dólar a un año.

