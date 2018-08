El peso cotiza alrededor de 19.06 pesos por dólar

(AGENCIAS)

30 de Agosto de 2018.- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.57% o 10.8 centavos, cotizando alrededor de 19.06 pesos por dólar. El debilitamiento del peso ocurre a la par de una caída para otras divisas de economías emergentes, en particular la lira turca que se deprecia 4.1% hasta 6.7340 liras por dólar, ante la especulación de que el subgobernador del Banco Central de Turquía planea renunciar. Cabe recordar que desde principio del mes, parte de la especulación en contra de la lira turca ha estado relacionada con la creencia de que el Banco Central ha perdido su independencia y el control de la política monetaria, ante presión del gobierno de Erdogan, lo que ha evitado que vuelvan a subir su tasa de interés, medida que es considerada como necesaria por los participantes del mercado desde hace varias semanas. En lo que va de la semana, la lira turca acumula una depreciación de 12.69%.

Los mercados financieros también inician la sesión tras noticias desfavorables de Europa. De acuerdo al negociador en jefe del Brexit por parte de la Unión Europea, Michael Barnier, los países de la Unión Europea deben estar preparados para todos los escenarios, pues dio a entender que cualquier resultado será sub óptimo y no se puede descartar la posibilidad de que no se logre un acuerdo. Cabe recordar que un Brexit sin acuerdo comercial representa un riesgo para el crecimiento económico de Reino Unido y se cree que generará presiones inflacionarias. La fecha definida para el Brexit es el 29 de marzo de 2019.

Por otro lado, respecto al proceso de renegociación del TLCAN las noticias siguen siendo favorables. El Ministro Canadiense de Diversificación Comercial, dijo en la sesión asiática que Estados Unidos y Canadá se están acercando a un acuerdo y que es optimista de que se puede resolver algo en esta etapa final de las negociaciones. El mercado seguirá atento a las noticias relacionadas con el proceso de renegociación, pues tanto Trump como Trudeau han dicho que se podría llegar a un acuerdo trilateral para este viernes. No obstante, se esperan pocos detalles en las próximas horas pues ayer Chrystia Freeland, Ministro de Exterior de Canadá, dijo ante medios que no darán a conocer avances de manera adelantada. Esta mañana el mercado cambiario no ha reaccionado a las expectativas relacionadas al futuro del TLCAN.

Es importante señalar que el dólar canadiense muestra una depreciación de 0.41%, cotizando en 1.2960 dólares canadienses por dólar. Lo anterior se debe a la publicación del crecimiento económico canadiense del segundo trimestre el cual se ubicó en una tasa anualizada de 2.9%, por debajo de un crecimiento esperado de 3.1%.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.90 y 19.20 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.24%, cotizando en 1.1679 dólares por euro. Por su parte, la libra inicia la sesión cotizando en 1.3018 dólares por libra, mostrando una depreciación mínima 0.06%.

Mercado de Dinero.

En el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años inicia con un retroceso de 1.8 puntos base, ubicándose en 2.86%, ante un incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años inicia la sesión con un incremento de 1.5 puntos base, ubicándose en 7.90%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.05% y representa el derecho más no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.2134 a 1 mes, 19.6644 a 6 meses y 20.2065 pesos por dólar a un año.

