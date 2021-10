El metrobús va porque va: Gobernador de Coahuila

Torreón, Coahuila a 25 de octubre del 2021.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís expresó que el Metrobús, “va porque va. Debemos tener paciencia, más de la que hemos tenido, porque quiero uno que perdure, que sea negocio (para los transportistas), que sea justo para el usuario y que sea eficaz”.

Luego de ser cuestionado por la tardanza para poner enmarcha el Proyecto del Metrobús Laguna, el Gobernador de Coahuila dijo que echarlo andar es complejo, principalmente por el modelo de negocios, que es con que se pagarán las unidades donde el Gobierno de Coahuila a fin de cuentas será el aval para la adquisición de los nuevos camiones.

Primero indicó que la pandemia del Covid-19 “vino a poner obstáculos en muchos de los proyectos que se tenían. Por fortuna Coahuila no ha detenido ningún proyecto de infraestructura, nos hemos ido más despacio, más lentos, sí, cuidando sobre todo las finanzas y las prioridades. En este caso, la salud durante todo este tiempo, desde que inició la pandemia, pero ningún proyecto se va a quedar trunco, el metrobús lo vamos a llevar a cabo”.

Señaló que es complejo llegar a un acuerdo con el modelo de negocios, porque en estos momentos no se tienen los parámetros anteriores a la pandemia, “por lógica, quienes van a entrar a un esquema compartido de modelo de negocios, ponen en duda en estos momentos, el pasaje, la frecuencia, los estudiantes que no todos están ahorita en modelo presencial, es decir, no hay una formalidad para poder enfrentar un esquema de negocios y por lo tanto una adquisición de camiones, como el modelo que nosotros estamos proyectando aquí”.

Dijo que la mayor ganancia que se tiene en el Metrobús en la parte de Coahuila es la construcción del carril confinando de concreto en la ruta troncal por el bulevar Revolución, que era lo más caro, ya está listo.

Las estaciones de servicio no tienen problema –añadió-, porque se está trabajando con distintas empresas que se van a hacerse cargo por esquema de Asociación Pública-Privada y van a participar en relación a sus propios intereses que existen en el modelo de negocios del nuevo transporte público que según el propio Gobernador de Coahuila estará listo para 2022.

Miguel Riquelme indicó que podría en este momento obligar a los transportistas a renovar todas las unidades, poner las tarjetas de prepago de manera forzosa, como se ha tenido por muchos años el modelo, “pero que luego se soltó un poquito. Pero si le metiéramos pre-pago, le metiéramos una obligación de cambiar los modelos a nuevos y con el carril confinando y las estaciones que tenemos, terminando las dos más grandes, la de la entrada y la de Matamoros, tendríamos al menos una modernización efectiva del transporte, pero yo no quiero eso, aferrado como soy lagunero, queremos que arranque el metrobús”.

Detalló que el modelo de negocios debe ser ganar-ganar, porque de ahí se van a pagar las unidades nuevas, a los choferes y el mantenimiento, “estamos ya a punto de llegar a parámetros donde al menos se pueda negociar con los concesionarios. No tenemos obstáculo, yo creo que tanto Jorge Zermeño como Román Alberto, alcalde electo, han mostrado disposición en el manejo de las concesiones necesarias para poder llegar al modelo de negocios que debe tener el BRT y la orientación de las concesiones para que esto sea el modelo que buscamos”, puntualizó el gobernador Miguel Riquelme Solís.

