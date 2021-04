El Manchester City, pendiente de la respuesta de Messi

(AGENCIAS) 06 de Abril de 2021.- Lionel Messi y su futuro inmediato tienen al mundo del fútbol detenido. El astro argentino termina contrato con el Barcelona el próximo 30 de junio y su renovación no se ha concretado. Lo anterior tiene pendientes a otros clubes, que esperan la decisión del 10 para lanzarse en busca de su fichaje.

Uno de ellos es el Manchester City, conjunto que ya se interesó por él en el pasado mercado de verano cuando el jugador había decidido dejar el Barcelona. En aquel entonces no se pudo concretar la operación porque Bartomeu se remitió a la cláusula de rescisión del futbolista y Leo, que consideraba que esa cláusula no tenía validez, no quiso entrar en un pleito con el club. En aquel momento, el City estaba dispuesto a pagar un traspaso que estaría entre los 50 y 70 millones.

El club inglés está ahora a la espera de la decisión de Messi. Guardiola sigue interesado en incorporarle al equipo para la próxima temporada, pero el City no hará ningún movimiento oficial hasta que no se sepa con certeza que Messi quiere dejar el Barcelona. Y en este momento, el argentino no ha tomado esta decisión. Mientras tanto, en Manchester preparan la oferta por si se da el caso presentarla.

Uno de los problemas con los que se encuentra el City es que tiene que comenzar a confeccionar la plantilla de la próxima temporada y necesita definir sus movimientos de mercado. Guardiola necesita un delantero para sustituir al Kun Agüero, que ya ha anunciado que deja el club a final de temporada. Y también un refuerzo importante para el centro del campo. Es evidente que fichar a Messi condiciona el resto de refuerzos para el equipo.

La cúpula deportiva del City es consciente que Messi puede rendir a un nivel muy alto en los dos próximos años y están dispuestos a realizar una importante oferta al jugador si decide dejar el Barcelona. Un contrato que contemplaría unos años jugando en Manchester y dos o tres más en otra de las franquicias que tiene el club inglés que podría ser perfectamente el equipo de Nueva York.

Sin embargo, en Manchester son plenamente conscientes de que habrá competencia si Leo se va del Barcelona. Y el gran rival será el PSG. El problema que tiene el club francés es que en estos momentos su proyecto deportivo no está plenamente definido ya que sus dos grandes figuras, Neymar y Mbappé, acaban contrato en 2022 y no alcanzan un acuerdo de renovación. En cambio, el City ya tiene un equipo formado y competitivo que se reforzará más en verano. Está claro que parece un proyecto más sólido.

