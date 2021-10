El Mago González rechaza apoyo para su estado de indigencia

Ciudad de México a 08 de octubre de 2021.- El boxeador Miguel Ángel ‘Mago’ González se encuentra en situación de indigencia y tiene problemas de adicciones a las drogas, pero a pesar de tener la oportunidad de recibir el apoyo pertinente, no está dispuesto a salir de su condición.

El estado actual del expugilista mexicano se hizo tendencia después de que Julio César Chávez leofreció un lugar dentro de una de sus clínicas contra las adicciones y éste rechazó la propuesta. El Mago comentó que no cree que puedan ayudarle y que «prefiere olvidar».

«La vida es de subidas y bajadas, cuando estés abajo acuérdate que tienes que subir, no te tienes que quedar abajo. Y cuando estés arriba, jamás tienes que bajar. Son días de pandemia, no podrían ayudar. Sinceramente, no hay empleo. Hay sana distancia, entonces, aunque puedan, no. Prefiero olvidar un poco», declaró el ex campeón mundial de peso ligero.

A pesar de todavía contar con un departamento en la Roma, el Mago llegó a la decisión de regalar todas sus pertenencias, después de una reflexión tras un sismo en la ciudad.

«Solo necesito un pedacito de tierra, no mucho; no hay que enamorarse, sin enamorarse. Obsequio cosas, llévate estos ganchos, tengo miles de ganchos. Cambió mi mente (tras el sismo) porque vivo en un sexto piso y digo: ‘si se hubiera caído, todo se hubiera quedado enterrado’. Entonces voy a regalar todo y me voy a quedar solo con lo necesario», señaló González.

