El hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt testifica en contra del actor

(AGENCIAS) 26 de Marzo de 2021.- El hijo adoptivo de Angelina Jolie y Brad Pitt se quiere quitar el apellido Pitt.

Luego de que hace unos días se diera a conocer que Angelina Jolie planeaba llevar a algunos de sus hijos a testificar en contra de su padre, hoy se da a conocer que Maddox, el hijo mayor de las celebridades, ya testificó en contra de Brad Pitt y que su testimonio no dejó bien parado al actor.

Recordemos que la famosa también acusó a su ex pareja, Brad Pitt, de haberla maltratado durante el tiempo que estuvieron juntos, y aseguró que tenía las pruebas suficientes para demostrarlo.

De acuerdo con un medio de circulación internacional, Maddox, de 19 años, respaldó las acusaciones de violencia doméstica que interpuso legalmente Angelina Jolie en contra de Brad Pitt, e inclusive pudo haber hablado del maltrato que sufrió por parte del actor hace unos años.

Se sabe que la relación entre Brad Pitt y su hijo Maddox no es la mejor, ya que en el 2016, el actor fue señalado por haber agredido físicamente a su hijo, quien entonces tenía 15 años; esto mientras la familia regresaba de unas vacaciones en Europa.

Cabe destacar que después de que Brad Pitt fuera acusado de violentar a su hijo, en el mismo año, Angelina Jolie le pidió el divorcio y la custodia total de sus hijos. Fecha desde la que Maddox no habría querido ver ni tener contacto con su padre.

Por si fuera poco, un medio estadounidense reveló que Maddox busca quitarse el apellido Pitt y conservar los dos apellidos de Angelina y que inclusive siempre que puede, evita usar el apellido de su padre.

“Él no usa Pitt como su apellido en documentos que no son legales y en su lugar usa Jolie. Maddox quiere cambiar legalmente su apellido a Jolie, lo que Angelina ha dicho que no apoya”, menciona el portal de noticias.

