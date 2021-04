El halago de Luis Miguel a Diego Boneta por interpretarlo en su serie

(AGENCIAS) 17 de Abril de 2021.- Diego Boneta sigue encantado con ‘Luis Miguel, la serie’, proyecto biográfico en el que da vida al intérprete de ‘Que nivel de mujer’.

A escasos días de hacerse viral el proceso de caracterización al que se sometió para realizar su papel en la trama, ahora el actor ha sorprendido al confesar la reacción que tuvo ‘El Sol’ al verlo.

«Fue todo un proceso que duró, yo te diría que hasta casi un año. Moldes de mi cara, pruebas. Primero empezaron siendo alrededor de casi seis horas en la silla de maquillaje y se redujeron a como dos horas y media, diario. Era toda una transformación”, confesó Boneta tras revelarse las imágenes con su caracterización.

Y ante los rumores de que supuestamente Luis Miguel no veía de buena manera que Diego haya ganado mucha popularidad tras personificarlo, el mexicano de nacimiento negó conocerlos, y sólo tuvo grandes elogios para el cantante.

«La verdad yo desconozco. Siempre que nos hemos visto ha sido un caballero y una gran persona. Lo que sí me dijo la primera vez que me vio caracterizado, se me quedó viendo y me dijo: ‘ah, qué guapo estoy'», dijo con una gran sonrisa en entrevista para el programa ‘Despierta América’.

