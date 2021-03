‘El Güero’ Castro se deshace en halagos para su ex esposa, Angélica Rivera

(AGENCIAS) 22 de Marzo de 2021.- Luego de su divorcio con el ex presidente de México Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera se ha dejado ver junto a sus hijas y su ex esposo, el productor José Alberto “El Güero” Castro , sobre todo en redes sociales. Además, tanto Sofía, Fernanda y Regina Castro han compartido varios momentos familiares junto a sus padres en sus respectivos perfiles de Instagram.

Y aunque se ha especulado en varias ocasiones que José Alberto y Angélica habrían retomado la relación, el productor de telenovelas siempre lo ha desmentido y cada vez que le preguntan al respecto, reitera que mantiene una excelente comunicación con la mamá de sus hijas.

Ahora, no fue la excepción y el productor llenó de halagos a la actriz al asegurar que se encuentra en su mejor momento y que además la veía muy guapa. «Nos llevamos muy bien, ella hasta donde sé está muy bien, la veo espectacular, la veo guapísima, la veo muy bien», contó el productor durante un reciente encuentro con varios medios de comunicación.

Además, dejó en claro que la relación que tiene con Angélica solo es referente a sus tres hijas. «La comunicación que tengo con ella siempre es con base a la vida de nuestras hijas que es lo que nos une. Va a ser siempre la mamá de mis hijas y creo que con ella siempre voy a tener una relación entrañable y de mucho respeto», aseguró.

José Alberto no descarta la posibilidad de volver a trabajar con ella, sin embargo, por el momento no lo tiene planeado. «Yo creo que pronto podrá ella regresar a trabajar, si yo tuviera en mis manos un personaje, una historia adecuada para ella no dudaría en invitarla, la verdad sería algo que me daría mucho gusto».

El hermano de Verónica Castro reconoció que su ex esposa es una mujer con mucho talento, por lo que desea que regrese a la actuación, aunque no sea en una de sus producciones. «No tiene que ser conmigo, yo creo que pronto tendrá un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar, sería maravilloso».

José Alberto Castro y Angélica Rivera se conocieron cuando filmaron el video del tema musical ‘Macumba’, interpretado por Verónica Castro a mediados de la década de 1980. Años más tarde, coincidieron en los foros de la telenovela ‘Valentina’ (1993) y con el paso del tiempo iniciaron una relación amorosa.

Vivieron en unión libre durante 10 años, tiempo en el que tuvieron a su hija, Sofía, quien nació en octubre de 1996 y Fernanda, en 1999. En 2004, contrajeron matrimonio por la iglesia en una ceremonia en donde sólo estuvo presente su familia. Un año más tarde nació su hija Regina.

Cuatro años después, anunciaron su divorcio y a finales de 2008 se hizo pública la relación sentimental entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, de quien se divorció en 2019. Por su parte, desde que José Alberto Castro se divorció de la actriz, no se ha vuelto a casar.

