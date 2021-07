El ‘Güero’ Castro confiesa que le gustaría volver a trabajar con Angélica Rivera

(AGENCIAS) 29 de julio de 2021.- Angélica Rivera, ex primera dama de México, está lista para volver a trabajar y a su ex esposo, José Alberto “Güero” Castro le gustaría que ese regreso fuera con él. El productor de telenovelas como La desalmada, dijo que le encantaría volver a trabajar con la actriz, quien se retiró de los escenarios en 2007, al terminar la telenovela Destilando Amor, cuando inició su relación con el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

En entrevista con el programa Ventaneando, el hermano de Verónica Castro aseguró que cuando le llegue una historia que considera es para Angélica, sí la llamará para hacerla.

“Cuando tenga la historia me gustaría proponerla, sí. Angélica es una excelente actriz, esperemos que hacia adelante se pueda dar. No necesariamente tiene que ser conmigo, sino que creo que puede ser con cualquier persona, con cualquiera de las compañías de contenido”, afirmó el productor.

José Alberto reconoció que no le ha hecho una propuesta directa de trabajo; sin embargo, sí tienen mucha convivencia pues comparten tres hijas en común: Sofía, Fernanda y Regina.

“Tenemos tres hijas en común y eso nos permite tener una convivencia sana y larga. Siempre he dicho que vamos a convivir hasta que cualquiera de los dos fallezca y deje de ser papá de las niñas”.

Por otra parte, “El Güero” Castro reconoció que para él y toda la familia fue un golpe muy duro la muerte de su mamá, doña Socorro Castro, quien murió el 24 de abril del 2020 tras varios meses en los que su salud estuvo delicada.

“Fue difícil, ha sido difícil. La mayoría de la gente sabe que mi mamá, en muchos aspectos, fue siempre un tótem para todos nosotros: Verónica, mis hermanos, Cristian, Fausto, Betty y también para mis hijas. Entonces el asumir su pérdida fue complicado y no queda otra más que salir adelante y aceptando también que es parte de la vida”.

