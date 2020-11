El Gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero: AMLO

Ciudad de México a 11 de Noviembre de 2020.- Al reiterar que su gobierno no está a favor ni en contra de nadie, el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su postura para no felicitar al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se basa en los principios de la política exterior de México, los cuales hablan de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

“¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No nos corresponde, eso es intervencionismo. Que si no reconocemos va a haber represalias; no, no tiene por qué, porque nos estamos apegando a nuestra política de principios, a nuestra legalidad. Además, no somos colonia, somos un país libre y soberano. El Gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero”, sostuvo en conferencia matutina.

El primer mandatario consideró que hay confusión o no se quieren entender los fundamentos de la política exterior del país y manifestó que, en esta materia, el punto de partida es la frase de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”; así como la Doctrina Estrada.

“Con apego a esa política de principios, nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido. Ya creo yo que lo han entendido, quienes no lo han entendido y están generando mucho ruido son nuestros adversarios aquí y algunos diplomáticos improvisados, sin principios, que no entienden cómo debe ser la política exterior apegada al Artículo 89, fracción décima de nuestra Constitución”, argumentó.

Indicó que, por sugerencia del canciller Marcelo Ebrard, pidió que se redactara un memorándum para todas las embajadas y consulados y que anexará el texto básico de la Doctrina Estrada, así como el Artículo 89 completo.

“Esa es nuestra postura y no estamos en contra ni a favor de nadie, es sencillamente terminan sus procesos; esperamos, porque es una decisión de otro pueblo”, subrayó.

