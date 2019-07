El gobernador Riquelme asegura que está bien de salud

Estuvo en Torreón en la clausura de los Cursos de Verano Santos-PRONNIF

Torreón, Coahuila a 26 de Julio de 2019.- Luego que el pasado sábado el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís fue intervenido quirúrgicamente para extirparle la vesícula, hoy estuvo en la ciudad para clausura de los Cursos de Verano organizados por Santos Laguna-Pronnif, donde aseguró que se encuentra perfectamente bien de salud, que esta semana trabajó a puerta cerrada con sus Secretarios en Palacio de Gobierno y que ayer apareció en el festejo del Aniversario 442 de Saltillo y hoy vino a Torreón para estar presente en el evento donde participaron 500 infantes procedentes de esta ciudad, Múzquiz y la capital.

“Me siento bien, me retiraron la vesícula, no tenía el día exacto, ya estaba programada la operación, pero por indicaciones del doctor Bernal, que además de mi médico personal, es el Secretario de Salud, el personalmente me operó y no tenía otras complicación, más que el retiro de la vesícula por las piedras que tenía y que no había otra forma, más que la extracción de la misma y bueno en estos momentos estoy bien, medicamente estoy en periodo de recuperación, técnica y médicamente debo estar en reposo. Ayer estuvo en el 442 aniversario de Saltillo y hoy no quise fallar con los niños y las niñas, con los padres de familia. Mis reuniones las estoy teniendo en Palacio de Gobierno, no me estoy exponiendo al sol, con el sol las heridas pican y lo que busco es tener un reposo mediano”, explicó el Gobernador de Coahuila.

Dijo que todo las reuniones y compromiso que puede sacar adelante, las hace desde el Palacio de Gobierno, sin exponerse a los rayos solares, aunque hizo dos excepciones la de ayer en Saltillo y la de hoy en Torreón, donde se trasladó al Territorio Santos Modelo, para tomarse la foto con los niños. Se regresa hoy mismo a la Capital para continuar con las reuniones de trabajo a puerta cerrada y el lunes tiene en la Ciudad de México un evento de Derechos Humanos.

Mañana sábado se cumple una semana de la operación por laparoscopía, por lo que se someterá a revisión médica para valorar si está en condiciones de viajar a la Ciudad de México, “estoy bien, me siento bien, pero mañana me hacer la valoración y si estoy bien, viajaré para estar en México y ya retomar mis actividades en forma normal.

Confirmó que no hay otro problema de salud, únicamente fue el retito de la vesícula y “el poder reposar de los cuatro agujeritos que te hacen para poder meter el aparato de laparoscopia. De ahí en más, eso se suma estar a bien a dieta seis meses para bajar de peso, quedé en el mismo peso y eso estoy cuidando, la alimentación”.

Me gusta: Me gusta Cargando...