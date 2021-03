El gobernador de Coahuila considera irrelevante el Pacto por la Democracia, aún así lo firmará

Torreón, Coahuila a 22 de marzo del 2021.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme confirmó su participación en el Pacto por la Democracia que convocó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, aunque lo considera irrelevante, pues eso ya lo marca la Constitución.

No obstante, viajará mañana a la Ciudad de México para acudir a Palacio Nacional para firmar el Pacto por la Democracia al igual que los demás gobernadores, “lo hago únicamente por respeto a la investidura presidencias”. La verdad es que nos hubiera gustado que nos convocara a otro tipo de pactos, al pacto por el plan nacional de vacunación, al pacto por la construcción de carreteras en cada una de las regiones de México, para la competitividad, al pacto por la conservación de las energías limpias, a muchos pactos, pero voy a ir para que luego que no diga que no quise firmar y que por ende va a ver intromisión de mi gobierno en el proceso electoral”.

Señaló que ese pacto no tiene relevancia, porque viene en la Constitución y “es nuestra obligación, permanecer ajenos al proceso electoral y dar las garantías para que la gente salga a votar. Este es un pacto innecesario, pero que además los gobernadores estamos esperando que nos convoque a otro tipo de pactos”.

Esta firma de los 32 gobernadores, según el Presidente de México es para respetar y no entrometerse en el proceso electoral que culminará el 6 de junio con las elecciones más grandes en la historia del país.

