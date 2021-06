«El entrenador de la selección mexicana debe ser mexicano»: Tuca Ferreti

(AGENCIAS) 29 de junio de 2021.- Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, director técnico de los Bravos, habló sobre el estratega de la selección mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino y volvió a expresar si está de acuerdo o no con que el timonel de un equipo nacional tenga una nacionalidad diferente.

«No estoy de acuerdo, todos saben mi mentalidad, que una selección de un país debe de ser para gente que nació en ese país. Sigo pensando que el entrenador de la selección mexicana debe ser mexicano y que los jugadores deben ser mexicanos, nacidos en el país».

El brasileño reveló que recibió una oferta para dirigir al Tri antes de que llegara el timonel argentino.

«No me ofrecieron un año, me ofrecieron cuatro, lo rechacé porque siempre defiendo lo que acabo de decir. La situación de un entrenador extranjero en una selección de otro país habla de inestabilidad de los entrenadores de ese país, no hay en México entrenadores que tengan una regularidad. En siete u ocho jornadas ya hay entrenadores despedidos».

La llegada de Ignacio Ambriz al Huesca

El extécnico del León, Ignacio Ambriz, fue anunciado el pasado lunes como director técnico del SD Huesca de la Segunda División de España y el Tuca también opinó sobre esto.

«Nacho está buscando triunfar en este aspecto. En lo personal, pienso que él merecería algo de Primera División, porque tiene la capacidad, por los equipos que ha dirigido, la forma tan agradable de sus equipos de jugar. Nacho está pensando en una progresión, a lo mejor en el futuro pueda dirigir un equipo grande de Europa», concluyó.

