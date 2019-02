POR: Estrellita de la Torre Lomelí

¿Qué significa estar enamorado?, el enamoramiento comúnmente confundido con el amor, hace referencia a un estado en el que una persona magnifica las cualidades positivas de otra y que suele tener lugar al comienzo de una relación amorosa.

Durante esta etapa, en la que conocemos muy pocos aspectos de la personalidad del otro, solemos esforzarnos por asegurar que hemos encontrado a la persona perfecta, al amor de nuestras vidas, alguien que tiene el deseo y la capacidad de entender, de retribuir al afecto y el cuidado, y de compartir el día a día con uno. Dicho esto, es entendible que la alegría y un estado de embelesamiento constante suelan ir de la mano del enamoramiento.

¿Pero quién no se ha sentido en ese estado de enamoramiento alguna vez?, todo mundo al menos alguna vez se ha sentido así, idealizamos a la otra persona, nos ilusionamos con ella y hemos experimentado esa bella sensación que se siente en el estómago, esas pequeñas mariposas revoloteando en nuestro interior.

Es maravilloso sentirse en estado de enamoramiento, en verdad todo a nuestro alrededor lo vemos con los mejores ojos, nuestras actitudes cambian, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo tiene un mejor color, todo lo percibimos de diferente forma. Es notorio que una de las mejores etapas de la vida es sentirse enamorado, y más cuando a cierta edad a la que se llega se vuelve a tener esa sensación que creías olvidada, enamorarte te hace sentirte tan joven, llena de energía, vitalidad, sencillamente te sientes distinto, atractivo (a), tu autoestima se eleva, tu ego sale en ocasiones a flote.

Esta etapa creo todo mundo la vivimos casi igual, el amor nos cambia y hace maravillas en cada uno de nosotros, todo nuestro panorama se va transformando y nuestro alrededor se nota de diferente manera.

Pero en verdad lo que sí es real, es que tan solo es una etapa y una muy maravillosa, lo malo de esta etapa es cuando conforme va pasando el tiempo alguno de los dos va cambiando.

¿A qué se debe esto?, si se nota desde el principio de la relación que todo va marchando de excelente manera entre los dos, que lo que juntos están viviendo es algo en realidad muy bello…¿Entonces?, ¿por qué el cambio drástico de alguno?.

Existe cantidad de personas, que en cuánto sienten a alguien seguro (a), dejan de ser cómo eran antes; o que simplemente ya existe interés pero en otra parte, lo que si no entiendo es porque no ser sincero (a), porque hacer creer que aún existe algo, para que hacer perder el tiempo a alguien o el motivo por el cual enamorar a alguien y después se comportamiento frío, seco, totalmente un comportamiento diferente al que llevan al comienzo de la relación.

Es inexplicable como se trata por todos los medios de enamorar a alguien y al lograr tal cometido sus actitudes dan un giro por completo en su comportamiento y actitudes. Pero es más que claro que no todo mundo soporta lo mismo, ya que existen personas que en cuanto ven cambio en el comportamiento para ellos lo mejor es poco a poco tratar de alejarse, aunque claro siempre existirá dolor, incertidumbre, dudas, y surgen las inseguridades, los miedos y las frustraciones, no todo en esta etapa es de color de rosa, lo más duro es que al llegar a vivir en esta etapa, tengas que por cualquier causa dar marcha a atrás a lo que creías era algo sublime, lo peor es volver a poner los pies en el suelo y borrar esas ilusiones y fantasías que creíste se cumplirían.

Hay que recordar, que no todo en esta etapa es malo… Claro es bellísimo enamorarse, pero al no ser correspondido (a) de la misma manera, no tiene ningún caso seguir luchando por algo que se nota no tiene interés.

Todos tenemos nuestros tiempos, nuestros momentos, guardemos todo lo bueno de esas etapas y prosigamos tranquilamente con nuestras vidas, recuerden que si alguien no quiere estar ya habrá quien dé todo por estarlo.

Solo hay que tener en cuenta que las segundas oportunidades no existen, es el hoy y el ahora; tengan por seguro que siempre existirá alguien en espera de su primera oportunidad…Y no olviden, cuando alguien se va vienen mil oportunidades llegarán. Todo pasa por algo, así que no hay que enfrascarse en relaciones que no se dan.

Los invito a leerme en EXTRA de la Laguna y en mi Página de Facebook: Estrellas en el Cielo (Escritor).

Me gusta: Me gusta Cargando...