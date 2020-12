El Ejército distribuirá la vacuna contra el Covid-19 en Coahuila, pero no se sabe cuándo será: Riquelme

Torreón, Coahuila a 07 de Diciembre del 2020.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que hasta el momento no le ha llegado un documento de carácter oficial, donde avale que Coahuila recibirá la vacuna Covid-19, de ser cierto, el Ejército Mexicano será quien la distribuya en coordinación con la Secretaría de Salud.

El Ejecutivo Estatal aclaró que no cuentan con un escrito con todas las características de legalidad que esto merece, sin embargo, añadió que el doctor Roberto Bernal, secretario de Salud recibió una llamada “donde le dicen que Coahuila será de las entidades donde primero se recibirá la vacuna a través del Ejército Mexicano”.

En la reunión del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, acabada de terminar minutos antes de la entrevista, el gobernador Riquelme Solís indicó que en dicha reunión el Ejército les había pedido que se organizaran para cuando llegara ese momento, “es decir, no tenemos fecha, no tenemos cantidad, ni sabemos tampoco si es real, porque no tengo ni un oficio. No hay nada de carácter oficial. No quisiera tampoco mentir, ni poner en entre dicho lo que pudiera decir el gobierno Federal en relación a la vacuna. Me daría mucho gusto que fuera lo más pronto posible”.

Dijo que de ser cierto que Coahuila recibirá pronto la vacuna contra el Covid-19, su gobierno apoyá para que se aplique de manera organizada desde los más vulnerables hasta la población que más resistencia ha impuesto al virus.

