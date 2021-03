El duque de Edimburgo está aislado de la polémica entrevista de Meghan y Harry

(AGENCIAS) 18 de Marzo de 2021.- Luego de la polémica entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry dieron a Oprah Winfrey, para hablar de las razones que los motivaron a separarse de la familia real, así como su relación con algunos de sus miembros, recientemente se dio a conocer que el duque de Edimburgo no está al tanto de lo que ocurrió, ya que se encontraba hospitalizado en ese momento.

La corresponsal de realeza de la edición estadounidense de Vanity Fair, Katie Nicholl aseguró que la familia Windsor ha hecho todo lo posible para que la controversia que se generó a partir de la entrevista, no llegue a oídos del esposo de la reina Isabel II, quien fue dado de alta el martes de esta semana, tras 28 noches en dos hospitales de Londres.

“La familia está encantada de que [Felipe de Edimburgo] no esté al tanto de todo el alcance de la entrevista”, dijo Nicholl durante una entrevista con el medio australiano Honey.

La corresponsal indicó que hubiera sido imposible mantenerlo completamente al tanto, pero la familia real se ha esforzado por proteger al duque de Edimburgo de las fuertes consecuencias de la entrevista, así como los rumores que se han despertado sobre una crisis de reputación más grave que ha vivido la familia real, desde los tiempos de la princesa Diana.

“Ha sido un gran alivio verlo dejar el hospital en un coche y no en una ambulancia, pero tenía un aspecto muy, muy frágil. Me consta que la familia está aliviada de tenerlo de vuelta en casa, pero también muy preocupada por su salud”, comentó Katie.

Por otro lado, una de las críticas más frecuentes hacia Meghan y Harry es la coincidencia de la transmisión de la entrevista y la hospitalización del duque. Los todavía duques de Sussex han sido tachados por algunos periodistas de tener falta de tacto.

Mientras que, estos días se reveló que Meghan y Harry tenían planeado no transmitir la entrevista si el duque de Edimburgo hubiera fallecido en estos días. “Hicieron la entrevista antes de que el príncipe Felipe ingresara al hospital. Si algo le hubiera ocurrido, dios no quiera, no se habría emitido en ese momento”, aseguró Gayle King en su programa de radio, quien por cierto es amiga de Meghan y Harry.

