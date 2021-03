El documental «Frida. Viva la vida», en National Geographic

Ciudad de México a 06 de Marzo de 2021.- El largometraje documental Frida. Viva la vida, dirigido por el italiano Giovanni Troilo, se estrenará en el canal National Geographic el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La gestora cultural Hilda Trujillo Soto, quien fue directora del Museo Frida Kahlo ubicado en la Casa Azul (la cual fue el hogar de la artista plástica), resalta por Zoom que “es el mejor documental” que se ha creado sobre la autora de Autorretrato con collar de espinas. Y precisa:

“Por una razón: No se había filmado la apertura de los espacios que permanecieron cerrados por muchos años, los archivos, en fin, de todo ese tesoro que se halló en la Casa Azul, que además nos permitió poder restaurar el lugar como una obra de arte, ya que así la concibió Frida. Es una historia de rescate de más de diez años, y la podrán ver alrededor del mundo gracias a National Geographic”.

La famosa actriz y directora de cine Asia Argento (Roma, Italia, 1975) es la narradora de la película –producida por Ballandi Arts y Nexo Digital–, quien descubre a la artista y mujer, siguiendo como común denominador las propias palabras de Kahlo: sus cartas, diarios y confesiones. La cinta, de 90 minutos, revela cómo el arte de la artista tiene raíces en la pintura tradicional del siglo XIX, en los retablos mexicanos, y en sus compañeros de vida, desde Diego Rivera hasta León Trotsky. Además, se habla sobre su manera de pintar.

Se muestran fotografías, ropa y otros objetos personales de Kahlo guardados en el Museo Frida Kahlo que normalmente no se encuentran en exposición pública; así como impresiones originales de las fotografías tomadas por la mexicana Graciela Iturbide durante la apertura del baño de la Casa azul en 2004.

Se combinan relatos de especialistas y artistas, como de la fotógrafa Cristina Kahlo, sobrina nieta de Frida; la fotógrafa Graciela Iturbide; el mampostero y albañil Alfredo Vilchis; James Oles, profesor de arte del Wellesley College y curador asistente de arte latinoamericano en el Davis Museum; Carlos Phillips, director general del Museo Frida Kahlo, el Museo Diego Rivera-Anahuacalli y el Museo Dolores Olmedo; la bailarina Laura Vargas, y la misma Trujillo Soto.

Además se observan documentos de la época, reconstrucciones y un repaso por sus obras, incluidos los autorretratos más famosos, que incluyen el que está con Diego Rivera (1931), Las dos Fridas (1939), La columna rota (1944) y El venado herido (1946). También se pone énfasis en cómo en su arte Kahlo cuenta su dolor físico, sus abortos espontáneos, la tragedia del amor y la traición, y su compromiso político.

Trujillo Soto, licenciada en relaciones internacionales por la UNAM y con máster en ciencias políticas por la Universidad de la Sorbona de París, señala que la parte íntima y personal de la pintora se aborda en Frida. Viva la vida desde un punto de vista contemporáneo:

“Por eso el director Giovanni Troilo filmó la Ciudad de México actual en donde fue el accidente. Es una lectura contemporánea del México de hoy desde una perspectiva cosmopolita gracias a toda la documentación e investigaciones, y toca esa parte secreta, escondida, de Kahlo, que sí se había dicho en libros y en columnas de diarios, pero no en un documental. Esos archivos estuvieron cerrados por más de cincuenta años. Cuando llegué a la dirección del museo estaba cerrado un baño y no me imagine que hubiera más espacios cerrados. Fueron tres años de intenso trabajo, de investigación con el apoyo de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas. Encontramos más de 22 mil documentos, más de 6 mil 500 fotografías, y más de trescientos vestidos y joyas. El tiempo nos dijo lo que teníamos en las manos”.

Y anexa que incluso el documental ayuda a entender el momento que le tocó vivir a Kahlo, “por ejemplo, las cartas, que hablan de su época”.

Aquí dos mensajes encontrados de Kahlo:

El silencio de mi boca corresponde a lo deslumbrado de mi espíritu. ¿Me comprendes?

Y un recado, escrito en un sobre, sin fecha:

Diego, mi amor,

Te adoro pero siempre

Te me han robado

la pintura o las otras mujeres.

La transmisión de Frida. Viva la vida será a las 21 horas.

