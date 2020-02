El Coronavirus de Wuhan llegará a México, afirman expertos

Ciudad de México a El coronavirus de Wuhan, ahora llamado oficialmente Covid-19, se originó a partir de un coronavirus preexistente que infecta a algún mamífero, primeramente se decía que del murciélago, y ahora el pangolín se ha vuelto una posibilidad. Este virus ha provocado hasta ahora más de 40 mil casos confirmados, más de mil muertes y alrededor de 300 casos en 25 diferentes países y un deceso.

En entrevista para EL DEBATE, investigadores de distintas especialidades admitieron que existe la posibilidad de que este nuevo coronavirus llegue a México. Pese a que no existe vacuna alguna hasta el momento, y que nuestro país no tiene la infraestructura hospitalaria para atender una epidemia, dos expertos coincidieron en que el Gobierno de la 4T está trabajando en el tema.

«Yo diría que sí va a llegar a México, casi sin lugar a dudas», contestó Samuel Ponce de León, profesor de Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, jefe del Laboratorio de Microbioma y coordinador del Programa de Investigación en Salud de la UNAM.

Mencionó que los retos que enfrentará México son inmensos, al igual que la mayoría de los países. Sin embargo, destacó que se realiza una preparación intensa para tratar de identificar los primeros casos y establecer una contención: «Para esto es determinante la información que se da a la población y que la población participe en asumir cambios de conducta, y esto que se ha insistido desde hace muchos años. El tema grande, el cuello de botella para el sistema de salud, es la capacidad instalada de atención hospitalaria, que es en donde podríamos tener problemas si se incrementa el número de infecciones respiratorias, porque seguramente no serán suficientes los sistemas o las áreas de cuidados intensivos».

Planeación y posibles cuellos de botella

En ese sentido, aseveró que el sistema de salud se encuentra ya planeando cómo expandir actualmente estas áreas de manera eficiente en las ciudades de mayor población: «Se está haciendo toda una planeación. Enfrentaremos el cuello de botella, y vamos a ver cómo va ocurriendo esto, que dependerá de la evolución de la infección en la población», afirmó.

Ponce de León destacó que para México es difícil advertir qué ciudades podrían ser más vulnerables a recibir el coronavirus. Señaló que el único lugar a donde llegan vuelos directos del continente asiático y otras partes del mundo es la Ciudad de México: «Está muy contenido, ciertamente, el problema. Va a ser si hay transmisión en California, por ejemplo, empieza a crecer. La frontera, a pesar de todo lo que trate de hacer Trump, es porosa, y pasarán. Así que en el mejor de los casos, todos esos sistemas de contención nos permiten retrasar la aparición. Vamos a ver cómo vienen las cosas, pero el abordaje que ha tenido el Gobierno ha sido hasta este momento yo diría que muy claro y muy eficiente», afirmó Ponce de León.

Consejos de la Organización Mundial de la Salud

Llaman a estar alertas

Estas entrevistas realizadas en el marco de la conferencia «El coronavirus de Wuhan: origen y evolución de una epidemia», realizada la noche del lunes en El Colegio Nacional de la Ciudad de México, el experto mencionó también que en México «hay que estar alertas, no alarmarnos, no con miedo, pero sí siguiendo los informes oficiales de la Secretaría de Salud respecto de las medidas que hay que ir tomando».

Ponce de León mencionó que ha habido una completa apertura por parte del Gobierno federal en relación con la información y a compartir todos los elementos de esta grave situación.

Tráfico de vuelos en el mundo

Puso como ejemplo que diferentes instituciones establecieron ya sus pruebas de diagnóstico y que se ha invitado a todas las instituciones a colaborar en grupos de trabajo para dictar las recomendaciones para la población, para el sistema de salud, para los trabajadores de la salud y para reconocer qué es lo que hay que hacer para proveernos de los equipos que pudieran resultar apremiantes en algún momento. «Ha habido una gran transparencia», destacó.

Susana López Charretón, académica e investigadora del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular, durante su participación abordó el tema de la zoonosis, que se relaciona con cualquier enfermedad que se transmita de forma natural de los animales a los seres humanos: «¿Que llegue a México? Yo creo que va a llegar, no veo por qué no va a llegar, si está siendo tan esparcido ahora; no creo que llegue a ser una situación fuera de control, eso el tiempo lo dirá, pero en realidad no creo que sea favorable hablar de una situación de pánico en este momento», dijo.

Posible origen del virus

Al ser cuestionada por EL DEBATE sobre las posibilidades que tiene México de poder enfrentar una epidemia, respondió que todo dependerá del panorama en que se presente.

Capacidad hospitalaria insuficiente

«Sabemos que México se ha preparado para diagnosticarla, pero si llegáramos a tener cientos de miles de casos, no tenemos la capacidad hospitalaria para atenderlos, eso está clarísimo», afirmó.

Explicación de los virus

Por ello, destacó que lo mejor es esperar que estos números, que están apenas fluyendo, no se vuelvan tan grandes. Señaló que es importante notar que estos números son casos graves, pero eso no quiere decir que todos los que tengan el virus van a hacer casos graves, por lo que, en el caso de México, todo dependerá de cuántos casos graves haya. «Pero sí, todo va a llegar a un límite, eso es cierto, no tenemos tanta capacidad para atender, y vacunas no hay, pero para nadie, no es que en México no haya, no hay en el mundo; antivirales se están probando algunos, pero todavía están en vía de experimentar», mencionó.

López Charretón destacó entonces que en México están las pruebas de detención con las cuales ya se puede confirmar si hay algún paciente con este tipo de coronavirus.

Qué es el coronavirus

«Ahorita lo que queremos difundir también es que no queremos saturar al sistema de salud, porque es la época de influenza, entonces los síntomas son muy parecidos, pero si tienes un antecedente de viaje a China o estás en contacto con alguien que viajó a China, eso sí es ¡por favor, ve al sistema de salud si tienes síntomas y estuviste en China! Es ahorita muy sintomático», señaló.

Desinformación sobre posibles casos

En Sinaloa han circulado por redes sociales y de mensajería, como WhatsApp, supuestos casos en Culiacán y Mazatlán de coronavirus, lo cual fue descartado por la autoridad de salud.

Síntomas del coronavirus

El secretario de Salud en Sinaloa informó que en Mazatlán hay un caso en observación, un paciente que tuvo contacto en China, pero que está asintomático. Está en revisión y tiene que estar catorce días en observación, dijo, que aún no ha cumplido, por lo que siguen atentos, informó.

Asimismo, en el periódico El Debate se publicó que tres estudiantes sinaloenses acaban de regresar a Sinaloa de China tras la crisis de salud por el coronavirus, quienes pasaron por diversos controles médicos para regresar a México, señaló uno de los jóvenes. Dos de ellos se encuentran ya con sus familias en Elota, y el otro es originario de Eldorado.

Cuestionado sobre esto, el secretario de Salud dijo que los estudiantes están bien y asintómaticos: «Están bien los muchachos, y obviamente en vigilancia, en autocuidado de ellos y en autoaislamiento, pero están asintomáticos», aseguró.

Esfuerzo contra ‘fake news’

La Red Ética de la Fundación de Periodismo Gabriel García Márquez publicó un test donde se informa sobre noticias falsas difundidas en medios de comunicación en torno al coronavirus.

Puede consultarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/2Hi4qP0

Entre la desinformación que ha circulado por redes sociales e internet está la supuesta recomendación del Departamento de Salud de Canadá que aconseja mantener la garganta húmeda para evitar el contagio del coronavirus; sin embargo, el grupo brasileño de fact checking Aosfatos, uno de los treinta miembros de una alianza internacional contra la desinformación sobre el coronavirus, escribió al Departamento de Salud canadiense, desde donde negaron su veracidad.

Exigen reforzar acciones en puertos y aeropuertos

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para pedir al Gobierno que fortalezca los protocolos de prevención para evitar el contagio y la propagación del coronavirus, y que destine los recursos económicos necesarios y suficientes para ello. Las diversas bancadas exigieron al Gobierno que haya información para mantener informada a la ciudadanía.

«La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa en el ámbito de sus competencias a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a fortalecer los protocolos implementados en aeropuertos y puertos de México, con el fin de detectar de manera oportuna casos de coronavirus Covid-19 y evitar el contagio y su propagación, y, en su caso, realice los trámites correspondientes para asignar recursos necesarios y suficientes para ese fortalecimiento», cita el acuerdo aprobado con 401 votos. Fuente: Reforma

Me gusta esto: Me gusta Cargando...