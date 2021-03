El clavadista Jonathan Paredes defiende a Canelo Álvarez de las críticas: «Acepten que es un chingón y punto»

(AGENCIAS) 04 de Marzo de 2021.- El contundente triunfo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez sobre Avni Yildirim sigue dando de qué hablar, luego del bajo nivel que mostró el turco y que ha generado una ola de críticas hacia el pugilista tapatío por la calidad de los rivales a los que ha enfrentado, sin embargo, así como ha tenido detractores, también se han sumado mensajes de apoyo y reconocimiento para el el campeón de los supermedianos.

Recientemente fue el clavadista de altura mexicano, Jonathan Paredes, quien a través de las redes sociales mandó un mensaje de apoyo al Canelo y a sus detractores destacando que deberían de existir menos críticas hacia los connacionales.

«Y si dejan en paz al Canelo y aceptan que es un chingón y punto? A mí me encantaría ganar siempre y no me gustaría que me criticaran por ganar, dejemos a los nuestros en paz», señaló el medallista mundial de clavados de altura.

El propio Canelo mandó un mensaje a sus detractores tras la victoria ante Yildirim, señalando que nunca «tiene contentos» a los seguidores, sin embargo, reconoció que no presta atención a dichos comentarios.

«Es lo que dije el otro día, si gano rápido, porque gano rápido, si me voy a decisión, porque me voy a decisión… entonces, nunca los tengo contentos pero la verdad es que me vale madre», comentó para DAZN al finalizar la pelea.

Canelo Álvarez volverá a subir al ring el próximo 8 de mayo y se medirá a Billy Joe Saunders por la unificación de los títulos supermedios del WBC, WBA y WBO.

