El Cañón de Fernández continúa cerrado

Lerdo, Durango a 08 de Abril de 2021.- Por disposición del Órgano Consultivo del Cañón de Fernández, el parque estatal continuará cerrado durante esta semana de periodo vacacional, con el objetivo de prevenir contagios por COVID-19 y la preservación del espacio.

Durante este periodo vacacional, el parque estatal cuenta con 5 vigilantes, quienes se encargan de supervisar que se cumplan con las medidas dictaminadas, tanto por el Órgano Consultivo y por las autoridades de salud, para el Cañón de Fernández.

Protección Civil, exhorta a la población de la región Lagunera, a no acudir al Cañón de Fernández durante los días que restan de vacaciones, ya que no se permitirá el acceso al lugar, y en el caso de visitar espacios cercanos a lo largo de las márgenes del río, emite las siguientes recomendaciones:

-No introducirse al río

-No encender fogatas

-Vigilar siempre a los menores de edad

-No conducir después de haber ingerido bebidas alcohólicas

-Mantener las medidas preventivas relacionadas con la pandemia por COVID-19

-No dejar desechos y mantener limpio los espacios.

La clausura del Cañón de Fernández se estableció durante 2 semanas, comprendidas durante el periodo vacacional

