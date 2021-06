Eiza González, la mujer más taquillera de Hollywood; la actriz presume su logro en Twitter

(AGENCIAS) 31 de mayo de 2021.- La actriz mexicana Eiza González presumió a través de su cuenta de Twitter que es la actriz más taquillera de 2021 de Hollywood en Estados Unidos, de acuerdo al portal de análisis de datos de la industria cinematográfica, The Numbers.

La lista presenta a las actrices y actores más taquilleros del año, basándose en las cintas de taquilla estadounidense. Las estrellas enlistadas tuvieron protagónicos en 2019, 2020 y 2021.

“Esto va pa mis mexicanos y latinos. Por que nos merecemos ser vistos. Y GRACIAS a ustedes por el apoyo por que ustedes son los que van al cine”, escribió en su cuenta de Twitter.

La actriz destacó que no es común que presuma sus logros; sin embargo, en esta ocasión lo hizo porque hubo personas que dudaron de su talento y de que podría triunfar en Hollywood.

“Esto aplica a todas las personas que me dijeron que una mujer (inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido) no podía ser una protagonista, o que a la gente no le importaba… Bueno, mírame ser la mujer más taquillera”, escribió.

González Reyna se encuentra en el quinto lugar de la lista, debajo de Samuel L. Jackson, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith.

La mexicana se encuentran por arriba de Margot Robbie, Robert Downey Jr., Brie Larson y Karen Gillan.

Este año Eiza González protagonizó I Care A Lot, al lado de Rosamund Pike. Después estrenó Godzilla vs. Kong, que es la película más taquillera de la pandemia y también rompió récords de reproducciones en HBO Max.

