Eduardo Videgaray responde a Palazuelos tras comentario sobre su hermano Luis

(AGENCIAS)

03 de Agosto de 2020.- La guerra de declaraciones entre Eduardo Videgaray y Roberto Palazuelos continúa. Luego de que el actor bromeara con una “futura orden de aprehensión” para Luis Videgaray, el hermano del conductor, ahora el también locutor del programa La Corneta le envió un mensaje al llamado «Diamante Negro».

Durante el mencionado programa de radio, Videgaray mencionó el mensaje que Palazuelos le envió vía Twitter y tras aplaudir lo dicho por el empresario, a quien consideraba «su amigo», expresó:

“Hoy en la mañana me encuentro que muchísima gente me envía y me reenvía un tuit que puso Palazuelos haciendo referencia a mi hermano Luis Videgaray, ex canciller y ex Secretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Yo le quiero decir a Roberto Palazuelos que está bien, está bien, el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta y no tengo ningún problema. Va, adelante, Bobby, pues si quieres llevarte así”, le advirtió Eduardo Videgaray.

Junto a su compañero de la emisión radiofónica, José Ramón San Cristóbal “El Estaca”, Eduardo señaló que Palazuelos ha sido invitado a su programa porque lo consideraba “su cuate”, pero luego de estas acciones no le quedaba más que aguantar.

“Nomás falta que nos pongamos de sentimentales en este programa después de todo lo que hemos dicho de tanta gente en México, así que va, gracias. En su momento si es preciso y si eso sucede (el arresto de su hermano), te la pediré (el saludo), mi Bobby”, remató.

Hace un par de días Roberto Palazuelos respondió a Eduardo Videgaray, quien en su programa de televisión Qué importa intentó mofarse del “Diamante Negro”.

En una de las secciones del show, Videgaray y la conductora Sofía Rivera Torres comentaron a modo de burla que Palazuelos cobra 2 mil 500 pesos por mensaje personalizado en la plataforma Vibox.

Tras los comentarios, el empresario contestó a través de Twitter en referencia a la polémica en la que actualmente está envuelto el hermano del conductor, Luis Videgaray , quien según Emilio Lozoya recibió y orquestó diversos sobornos, entre ellos de la empresa brasileña Odebretch durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano”, posteó Palazuelos.

