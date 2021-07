Edith Márquez une su voz a David Bisbal en “Es Complicado”

(AGENCIAS) 30 de julio de 2021.- Edith Márquez, reconfirma por qué es la máxima representante actual de la música regional mexicana. La cantante estrenó hoy “Es Complicado”, su nuevo sencillo, en donde une su magistral voz a la de otro gran interprete: David Bisbal.



““Es Complicado”, es un sueño para mí hecho realidad porque siempre he admirado a David. La canción a él le gustó cuando se la hicimos llegar, y me encantó que le haya encantado y aceptara hacer este dueto y video que nos quedó increíble. Estoy muy contenta de esta colaboración y agradecida con David”, expresó Edith Márquez.



En “Es Complicado”, la mexicana y el español nos entregan una potente canción que nos habla sobre lo complejo que puede ser “arrancarle el corazón a quien tú más amas”. Se trata de un corte musical que desde el primer acorde te engancha. En cuanto se escuchan las notas iniciales del acordeón, la guitarra y las trompetas, la piel se eriza.



“Es Complicado”, tema compuesto por Horacio Palencia y producido por Áureo Baqueiro, viene acompañado por un video musical que nos regala una experiencia redonda. Teniendo como escenario una cantina y acompañados por el mariachi, Márquez y Bisbal interpretan perfectamente el sentimiento del amor no correspondido en la misma medida.



La cereza del pastel llega con la participación especial de María José, Aracely Arámbula, Mariana Garza y Alix Bauer, a quienes podemos ver haciendo presente el poder femenino y celebrando a lado de Edith Márquez quien, está de más resaltar, luce más bella que siempre.



“Es una gozadera siempre compartir con Edith, la quiero y la amo”, María José.



“Estoy feliz de estar acompañando a mi hermosa Edith que tanto quiero. Todas las bendiciones y que se escuche esta canción por todos los países”, Aracely Arámbula.



“Edith Márquez, sin duda, es una de las mujeres con las carreras más sólidas de nuestro país y estoy muy contenta de compartir con ella, el sencillo está increíble”, Mariana Garza.



“Son tantos años de conocernos y sobre todo muchos años de amistad. Es un honor que nos haya invitado, pero sobre todo reírnos con Edith”, Alix Bauer.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet