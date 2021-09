Edith Márquez recuerda el bullying que vivió al entrar a Timbiriche

(AGENCIAS) 15 de septiembre de 2021.- Edith Márquez debutó con el pie derecho en la actuación con la serie Papá soltero (que empezó a transmitirse en 1987) y un año después de empezar a formar parte del grupo Timbiriche.

Y aunque en el primer proyecto forjó una amistad entrañable con sus compañeros, la historia de lo que vivió en la agrupación fue muy diferente, pues según recuerda la intérprete, los demás integrantes de la banda le hacían la vida complicada.

En La entrevista con Yordi Rosado Edith Márquez recordó que sus inicios con Timbiriche fueron todo, menos agradables. “El primer año yo decía ‘estos escuincles ¿qué onda?’, me hacían la vida del cuadros. Todo el mundo me hizo el feo, aquí te vas a ganar un lugar dentro de la agrupación”, contó.

La cantante recordó el bullying que sufrió. “Era desconectarme el micrófono en pleno concierto, me decían chapulín en los conciertos y en el micrófono”, reveló Edith.

La cantante de Mi error, mi fantasía incluso contó que los que peor la trataron fueron Diego Schoening, Eduardo Capetillo y Alix Bauer y que quien la enseñó a defenderse de todos y del medio fue Paulina Rubio.

Pero eso no fue todo. Antes de entrar a Timbiriche, cuando era niña y participó en el festival Juguemos a Cantar, Edith Márquez también sufrió ataques por parte de algunas de sus compañeras, quienes la criticaban por su vestuario que no era de marca.

“Ahí me molestaban unas niñas que decían como ‘Ay, ya llegó la del payasito de Aurrerá’ y yo decía: ‘¿Por qué les molesta?, ¿Qué tiene de malo que no tenga un payasito que no sea de (la marca) Miguelito?’.

“Mis papás nunca me enseñaron lo que era la envidia. Si a alguien le iba bien, a mí me encantaba la idea, entonces yo no entendía porqué les molestaba si no traía un payasito de marca”.

Karma, cuando se convirtió en protagonista de Papá soltero, varias de esas niñas que la molestaban eran extras en la serie. Edith Márquez decidió no pedir que las sacaran luego de que su mamá le aconsejó que eso sería incorrecto.

