Durante el fin de semana se podría restablecer suministro de luz; dependerá del clima: AMLO

Ciudad de México a 17 de Febrero de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que a más tardar el fin de semana se normalizaría el suministro de luz en México; sin embargo, aclaró que “va a depender del estado del tiempo”.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 17 de Febrero, el mandatario federal dijo que “se han comprado tres barcos de gas licuados, se están echando a andar las plantas para ir resolviendo el problema“.

Descartó que Estados Unidos haya cerrado la llave de gas a México“porque no nos ven con buenos ojos”, sino que se debe a que por la tormenta invernal “está grave la situación en Texas”.

“No hay ninguna represalia, no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos, no, es que es grave la situación que tienen en Texas y no tienen gas, y el gas que hay aumentó mucho”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.