«Durango avanza en unidad y con la participación de todos»: José Aispuro

Tamazula, Durango a 12 de octubre de 2021.- Hacerle Justicia a la figura de Guadalupe Victoria, es generar condiciones para que la gente de esta región y de todo Durango viva mejor, expresó el gobernador José Aispuro Torres, al convocar desde Tamazula a los tres órdenes de Gobierno para seguir trabajando en unidad y de la mano de los ciudadanos.

“Porque hoy no hay guerra, hay pandemia; no hay esclavitud, pero luchamos contra la desigualdad; no hay yugo extranjero, hay presión económica, por eso trabajamos todos los días para hacer la diferencia, y lo estamos logrando”, apuntó el mandatario estatal durante la Sesión Solemne del Congreso del Estado en el marco del 197 Aniversario de la Toma de Posesión de Guadalupe Victoria como primer Presidente de México.

Aispuro Torres ha sido gobernador en los tiempos más adversos de nuestro acontecer, y no obstante a los obstáculos que se ha enfrentado, las resistencias que ha sufrido y las dificultades que producto de la competencia electoral ha vivido; ha sabido mantener fuerte y de pie al estado, destacó el diputado local, Luis Enrique Benítez Ojeda en su intervención.

“Ha sido abierto y tolerante a todas las expresiones, ha cumplido compromisos y ha coadyuvado sin regateos y condiciones con el Gobierno Federal”, reconoció Benítez Ojeda al asegurar que la actual legislatura, va a continuar fortaleciendo los éxitos que ya se han alcanzado y las áreas de oportunidad que vienen para Durango.

Para conmemorar el 197 Aniversario de la Toma de Posesión de Guadalupe Victoria como primer Presidente de México, el Jefe del Ejecutivo, encabezó el acto cívico en la plaza principal de dicho municipio, donde se colocó ofrenda floral, se realizó la guardia de honor y se abanderó a ocho instituciones educativas.

