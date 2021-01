Duilio Davino asegura que el Monterrey siguió las indicaciones médicas antes del partido ante el América

Monterrey, Nuevo León a 29 de Enero de 2021.- Duilio Davino, presidente deportivo del Monterrey, habló sobre el presente de la Liga MX en medio de la pandemia por coronavirus, confesando que «debemos tener mucha precaución, más de la que siempre hemos venido trabajando desde que arrancó la pandemia y debemos estar muy unidos como industria para salir adelante y que pase esto rápido».

Igualmente, Davino aseguró que los Rayados no han actuado con mala fe durante la contingencia sanitaria, sobre todo previo al duelo ante el América: «Nosotros no vamos a poner en riesgo a nadie de nuestros jugadores, ni de nuestro straff, ni al rival, ni a nadie con tal de poder sacar alguna ventaja. Nosotros seguimos las indicaciones médicas y los protocolos que nos bajan».

El flojo arranque del Clausura 2021

«Creo que esto indica, primero, la falta de inversión que los clubes no han podido hacer. Muchas veces se critica que llegan muchos extranjeros o pocos, eso indica que al final, el jugador termina siendo lo más importante, cuanto mejores jugadores tengamos, mejor será el espectáculo».

«Esto indica también que no tener gente en el estadio, es probablemente un deporte muy diferente. Todos hemos perdido muchos jugadores partido a partido por el tema de Covid y otras lesiones. También los entrenadores no han podido trabajar con los equipos completos, es parte de todo y que eso al final, los resultados o partidos no son los que todos quisiéramos pero estoy seguro que pronto volverán a ser lo que es».

