Drew Barrymore asegura que Britney le manda ‘señales’ tras apoyarla públicamente

(AGENCIAS) 09 de septiembre de 2021.- Los fans de la princesa del pop no son los únicos que creen que ella les envía ‘señales ocultas’ a través de las publicaciones que comparte en su cuenta de Instagram.

Drew Barrymore lleva tiempo enviándole mensajes de «ánimo» durante la batalla legal que Britney inició este mismo año para tratar de poner punto final a la tutela a la que vive sometida desde 2008.

Aunque las informaciones que han ido saliendo a la luz estos meses acerca del día a día de la cantante han revelado que ella no tenía acceso a teléfonos móviles y que solo obtuvo su primer iPad este verano, Drew está convencida de que le ha respondido con «pequeñas señales de humo» para demostrarle su agradecimiento.

En su caso, la actriz preferió ponerse en contacto con Britney de manera privada, no a través de las redes sociales, y por esa misma razón no se siente cómoda desvelando más detalles acerca de las conversaciones que habrían mantenido. Sin embargo, reconoció que siente un gran interés por la situación actual de la artista y no cuesta imaginar que le recuerda a su propia batalla por emanciparse de su madre a los 14 años.

«Quería demostrarle que soy alguien que sabe por lo que está pasando. No es que me esté comparando con ella, en absoluto. Pero estoy aquí para apoyarla en privado si necesita cualquier cosa», dijo en entrevista a Entertainment tonight.

Por otra parte, Drew insiste en que todo el mundo tiene derecho a controlar su propia vida, algo que la cantante lleva más de una década sin poder hacer, ya que las decisiones sobre su carrera o su bienestar personal han quedado en manos de otras personas: primero de su papá Jamie Spears, que esta semana decidió apoyarla en su lucha por recuperar su libertad en un giro inesperado de los acontecimientos, y más tarde en las de especialistas designados por un juez.

«Creo que cualquiera merece la oportunidad de hacer las cosas bien y de equivocarse», opina Drew.

