Drake Bell fue arrestado por delitos contra menores

(AGENCIAS) 05 de junio de 2022.- El cantante y actor estadounidense, Drake Bell, fue arrestado en la ciudad de Ohio, Cleveland, Estados Unidos, por delitos contra menores de edad, de acuerdo a la televisora Fox News y el portal TMZ.

De acuerdo a la policía del condado, el protagonista de la serie Drake and Josh fue detenido y negó las acusaciones, se declaró inocente y se le fijó una fianza de 2 mil 500 dólares; por último, recibió una orden de restricción para no tener contacto con las presuntas víctimas.

El acto por el cual fue detenido Drake ocurrió el 1º de diciembre de 2017, cuando ofreció un concierto en un club de la ciudad de Ohio. La denuncia se presentó el pasado mes de mayo y, aunque pagó la fianza, deberá volver a la corte el 23 de junio.

Por último, el canal Fox News informó que el cantante de 34 años de edad formó parte de una conversación inapropiada con una menor de edad, la cual se convirtió en una conversación de tipo sexual. Lo cual fue notificado a las autoridades, razón por la cual se aceleró el proceso de arresto.

No es la primera vez que el actor es acusado de abuso. El año pasado, su ex pareja Melissa Lingafelt, mejor conocida en internet como Jimi Ono, utilizó su cuenta de Tiktok para denunciar a la ex estrella infantil Nickelodeon y relatar los abusos físicos y verbales que sufrió de 2016 a 2019.

“No fue hasta hace poco que me di cuenta que el abuso no es algo que todas las mujeres tienen que pasar”, relató en su testimonio, el cual estuvo acompañado de más señalamientos al cantante por parte de seis mujeres, se le acusó de cometer abuso sexual y violación.

“Cuando comencé a salir con Drake tenía 16 años y era educada en casa, me mudé con él, estaba cantando y fue hasta un año después que el abuso verbal inició”, señaló que el actor tiene tendencia a salir con menores de edad.

Con visible miedo y tristeza, Melissa relató con detalles uno de los eventos violentos que vivió: “cuando digo abuso verbal, imagina el peor tipo de abuso verbal que podrías imaginarte y eso es lo que recibí. Luego se convirtió en físico, golpes, tirar cosas, todo. En la cúspide de esto, él me arrastró por las escaleras de nuestra casa de Los Feliz (California), mi cara golpeó en cada escalón. Tengo fotos de esto”.

“No quiero llegar a lo de las menores de edad, digo, quiero, pero estoy asustada”, dijo, seguido de mostrar capturas de pantallas con relatos de otras víctimas del cantante que se hace llamar Drake Campana en Twitter.

Ante los señalamientos en redes sociales, días más tarde, el cantante negó las acusaciones y declaró a la revista Variety “nunca abusé de mi ex novia ni hice todas las cosas que Melissa falsamente expresó. Cuando nuestra relación terminó, nosotros, desafortunadamente, nos empezamos a decir cosas horribles, algo que habitualmente pasa en las parejas cuando terminan”.

Incluso señaló que ayudó monetariamente a su ex pareja, razón por la cual no comprendió el porqué de las declaraciones; sin embargo, anunció que tomaría acciones legales, aunque éstas nunca salieron a la luz: “no sé si el comportamiento que tuvo hoy es una especie de misión equivocada para conseguir dinero o atención”.

Frente a todo lo ocurrido, las redes sociales han tomado una postura al respecto, creando desde memes hasta recuerdos de las denuncias previas. Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto.

