Donald Trump en «Mi pobre angelito 2»: la polémica por la escena borrada por un canal de televisión de Canadá

(AGENCIAS)

27 de Diciembre de 2019.- Para la cadena de televisión nacional canadiense, la CBC, todo fue por cuestión de tiempo.

El haber eliminado una escena de «Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York» (Home Alone 2: Lost in New York, 1992) en la que aparece el entonces magnate neoyorkino Donald Trump fue para ahorrar algunos minutos.

Así lo aseguró el portavoz de la CBC, Chuck Thompson, quien explicó que en total 8 minutos de la cinta de dos horas habían sido recortados para hacerle espacio a los anuncios comerciales.

La película navideña fue transmitida a principios de este mes en la CBC, pero muchos partidarios de Trump criticaron el que se haya eliminado la escena del presidente estadounidense.

En la cinta, el pequeño Kevin McCallister (Macaulay Culkin) entra al lujoso Hotel Plaza de Nueva York y pregunta a un hombre (Donald Trump) dónde está el lobby.

«Al final del pasillo, a la izquierda», responde Trump, en una escena en la que aparece menos de 10 segundos. En 1991, él era el dueño del hotel

La escena en la que aparece Trump dura menos de 10 segundos.

Ante las respuestas negativas, Thompson explicó que esa edición se realizó en 2014 , dos años antes de que Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos, por lo que descartó que hubiera motivaciones políticas de fondo.

Los Trump responden

Luego de generarse una polémica por la eliminación de la escena, el presidente Trump tomó partido con un comentario sarcástico.

«¡La película nunca será la misma! (solo bromeo)», escribió en Twitter.

Y en referencia al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y los recientes desacuerdos entre los dos líderes sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los aranceles comerciales, escribió otro tuit.

«¡Supongo que a Justin T. no le gusta mucho que lo haga pagar por la OTAN o el comercio!», dijo.

Su hijo Donald Trump Jr. también compartió un enlace a una nota en la que se le cita calificando la edición como «patética».

Durante una videoconferencia con soldados estadounidenses en el extranjero, Trump describió «Mi pobre angelito 2» como «un gran éxito navideño», según el sitio web Deadline.

Mucha gente la menciona todos los años, especialmente cerca de Navidad. Dicen, especialmente los niños pequeños: ‘Te acabo de ver en la película'», dijo el presidente.

«Ha sido una buena película y yo era un poco más joven, por decirlo suavemente. Y fue un honor hacerlo», señaló el mandatario, quien tenía 46 años cuando se estrenó la cinta.

Otras apariciones en el cine del empresario y político incluyen Zoolander (2001) y «Los fantasmas no pueden hacerlo» (Ghosts Can’t Do It, 1990).





Me gusta esto: Me gusta Cargando...