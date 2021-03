Diputado de Morena llama “esquizofrénica” a panista durante sesión del Congreso de Puebla

Puebla, Puebla a 03 de Marzo de 2021.- Emilio Maurer Espinosa, diputado por Morena, llamó “esquizofrénica” a la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) Mónica Rodríguez Della Vecchia en plena sesión, durante la discusión de este martes sobre la Ley del Notariado del Estado de Puebla.

La descalificación del diputado local llegó después de que Rodríguez Della Vecchia exigió el recuento de una votación relacionada a una modificación a la Ley del Notariado, ya que acusó a la Mesa Directiva de registrar sólo ocho de una decena de votos.

“No puede ser que pongan en duda tu honorabilidad, presidente. Tú cuenta los votos bien. No puede ser que una esquizofrénica mujer ponga en duda lo que tú haces”, dijo Maurer Espinosa.

Tras el comentario del diputado morenista, Rodríguez Della Vecchia respondió de manera inmediata y le exigió “conducirse con respeto”.

“Por lo menos en este recinto que se conduzca con respeto y que no le hable a una mujer como me habló a mí, diciéndome ‘esquizofrénica’. Que respete el diputado, y que no ejerza violencia política de género sobre las mujeres. Y si en su casa le permiten esas faltas de respeto hacia una mujer, yo no se las permito”, aseveró.

Maurer Espinosa pidió una disculpa poco después y aseguró que no tuvo la intención de insultar a la diputada. En un comunicado emitido más tarde, reconoció haberse “excedido al mencionar un calificativo denostativo” en contra de la diputada, y nuevamente pidió perdón por el “exabrupto”.

“Los ánimos en la política no justifican mi actuar. Por ello hago pública mi disculpa para ti, compañera Mónica Rodríguez”, escribió el morenista. “Las mujeres merecen respeto en cualquier ámbito”.

Rodríguez Della Vecchia indicó que denunciará a Mauerer Espinosa por violencia política de género por llamarla “esquizofrénica“.

Mi solidaridad con mi compañera y amiga Diputada @monica_rdv quién el día de hoy en sesión ordinaria recibió una ofensa de parte de un diputado de MORENA. No podemos permitir este tipo de violencia hacia ninguna mujer! pic.twitter.com/GDYqVsowfS — RAUL ESPINOSA MTZ (@raulespinosamtz) March 2, 2021

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet