Diputadas exigen a Morena frenar a Salgado y «ponerse del lado de las víctimas»

Ciudad de México a 16 de Febrero de 2021.- Diputadas federales de Morena exigieron a la dirigencia nacional del partido, que encabeza Mario Delgado, «ponerse del lado de las víctimas» e impedir que Félix Salgado Macedonio sea candidato a gobernador de Guerrero.

En una carta, expresaron «indignación y desconcierto» luego de que en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena el senador con licencia quedó registrado como abanderado, a pesar de que hay denuncias por delitos sexuales en su contra. Al momento, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) no ha emitido una resolución en torno a estos hechos.

«Solicitamos una posición clara y certera de la dirigencia nacional del partido y la resolución de la Comisión de Honor y de Justicia, con el llamado reiterado a ponerse del lado de la historia, del lado de las víctimas, de lado de las mujeres y del lado de la justicia para no permitir que un personaje con múltiples acusaciones de violencias sea candidato de Morena a ningún puesto de elección popular», dice la carta.

Este lunes, Morena presentó la solicitud de registro de Salgado Macedonio como su candidato en Guerrero, de cara a las votaciones del próximo 6 de junio.

Este martes, Salgado Macedonio está citado a comparecer ante la CNHJ de Morena, en la que hay un procedimiento en su contra que busca invalidar su posible candidatura.

Este no es el primer llamado mediante el cual mujeres militantes, simpatizantes, legisladoras y funcionarias de Morena han exigido a la dirigencia del partido frenar la candidatura de Salgado Macedonio.

En la primera carta, fechada el 6 de enero y dirigida a Mario Delgado y Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, se expresaba rechazo a la eventual postulación debido a las acusaciones contra el senador con licencia.

El 21 de enero, desde la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, presidida por la morenista Wendy Briceño Zuloaga, se emitió un pronunciamiento sobre la obligación de los partidos de cumplir con el 3 de 3 contra la violencia, que consiste en garantizar que las y los aspirantes a una candidatura no tengan antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

El 1 de febrero, cientos de mujeres militantes y simpatizantes de Morena firmaron una carta pública a la dirigencia, en la que se exigía garantizar respaldo a las víctimas.

En tanto, el 10 de febrero, diputadas de Morena presentaron un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso, para pedir un exhorto a la Fiscalía del Estado de Guerrero a que concluya a la brevedad el estudio y análisis jurídico de la carpeta de investigación relacionada con las denuncias por violación contra Salgado Macedonio.

Basilia «N», una de las posibles víctimas de violencia sexual por parte de Salgado Macedonio, compareció este lunes ante la CNHJ de Morena.

En conferencia de prensa posterior, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe intervenir.

«El presidente tiene la última palabra para retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Esto no es una mentira, por eso estoy dando la cara. Le diría (al presidente) que sea serio, que se ponga en el lugar de la víctima, no puede él defender a un violador, desde que pasó todo esto me ha jodido la vida», dijo. «Yo tengo mucho miedo de que este señor sea gobernador, ¿qué puedo esperar, que vayan a mi casa o que desaparezca como muchas otras?».

