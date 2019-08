Dije que se vayan al carajo porque yo no digo vete a… Palenque: AMLO

Ciudad de México a 30 de Agosto de 2019.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer, en la reunión plenaria de Morena, no echar a perder al partido e hizo un llamada para “¡que se vayan al carajo los ambiciosos vulgares!”; hoy, en su conferencia matutina, aseguró que la frase no es ninguna grosería y que no lleva dedicatoria.

Cuestionado sobre el sentido que le dio a esa expresión, el mandatario bromeó un poco y dijo que si lo dijo así fue porque “irse ‘a Palenque’ (en referencia a La Chingada, el rancho que posee en esa localidad de Chiapas) ya está permitido por la Real Academia de la Lengua, pero él no la usa.

«Fíjese que irse a Palenque ya esta permitido, por la Real Academia de la Lengua, nada mas que yo no lo digo así». Sobre su expresión de «¡que se vayan al carajo!», López Obrador dijo que revisando en las redes sociales se encontró la definición de ‘el carajo’ o ‘al carajo’ y no es tan mala.

“Me encontré la definición de ‘al carajo’ y no es tan fea, tan grosera; tiene que ver con la navegación, con el mar, con lo marino. A los marineros cuando se portaban mal en los viajes se les mandaba a una especie de canastilla en lo alto que se conocía como el carajo.

“Entonces ‘vete al carajo’ es vas castigado, vas a la canastilla, arriba, no es ninguna grosería. Lo que dije ayer es el que no tiene principios, no tiene ideales, el que es un ambicioso, vulgar no debe dedicarse al noble oficio de la política, se debe de ir al carajo, a nadie en general, es de aplicación universal, comentó López Obrador.

– ¿Tiene dedicatoria? –

A nadie, en general. Es de aplicación universal. La plenaria de legisladores de Morena para definir la agenda legislativa del grupo parlamentario ocurrió en medio de una disputa política entre los senadores Martí Batres y Ricardo Monreal por la titularidad de la Mesa Directiva del Senado.

