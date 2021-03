Diego Schoening cuenta su versión del triángulo amoroso con Thalía y Erik Rubín

Diego Schoening decidió contar su versión de la historia, luego de que Erik Rubín lo culpara por haberle ganado el corazón de Thalía cuando formaban parte del grupo Timbiriche. El ahora conductor confesó en entrevista para el programa Chisme No Like que no considera haberle «bajado» a la ahora esposa de Tommy Mottola, ya que nunca supo las intenciones que el hoy esposo de Andrea Lagarreta tenía con ella.

«Todos la conocimos al mismo tiempo, cuando llegó a Timbiriche empezamos a salir, yo sabía que algunas veces había salido con Erik y me había dicho que estaba guapa y le gustaba, pero nunca me dijo que las intenciones eran ‘voy a andar con ella’. Yo empecé a salir con ella, nació el romance, nació el amor y pues de ahí anduvimos un buen rato», contó el también cantante.

Destacó que él se hubiera hecho a un lado si al principio Rubín le hubiera hecho mención de que sus intenciones con la intérprete de ‘Arrasando’ eran formales. Diego agregó: «Erik y yo nos queremos muchísimo, son cosas que pasaron de chavos y en su momento si me hubiera dicho, lo hubiéramos hablado y yo me hubiera alejado, lo hubiera pensado, fue un momento que a los dos nos ganó la batalla del amor».

