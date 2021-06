Diego “H”, quien atropelló a dos jóvenes en Iztacalco, es buscado en Hidalgo

Ciudad de México a 16 de junio de 2021.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que Diego “H”, el joven que atropelló a dos mujeres luego de que lo corrieron de una fiesta en calles de la colonia Viaducto Piedad, en la alcaldía Iztacalco, es buscado en dos alcaldías y en Hidalgo.

La institución intensificó la búsqueda de Diego “H” luego de que obtuvo una orden de aprehensión en su contra y por este hecho, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX) analizó los datos de prueba que presentó el Ministerio Público y libró la orden de captura, informaron autoridades

La Policía de Investigación (PDI) desplegó a su personal en busca del implicado.

El ataque que ocurrió este fin de semana en calles de la alcaldía Iztacalco quedó grabado en una cámara de video y se hizo viral en redes sociales.

Fernanda Olivares Gómez, conocida como Polly, y Fernanda Cuadra, víctimas de Diego “H” aún se encuentran graves en hospitales de la capital, por lo que sus familias exigen justicia para ellas.

Luego de la agresión y en el trascurso de los días, Diego “H” habría enviado un mensaje a uno de sus contactos a través de WhatsApp en el que presuntamente amenaza con atentar contra su vida.

Gracias por todo, pero yo no me voy a ver encerrado a la v…a. Así que si pasa algo prepárate para lo peor, o bueno, no peor porque a ti no te perjudica en nada, pero yo si siento que te va a pegar si sabes que me ‘corbatee’ o algo