«Dicen que me olvidé de Michelle»: Danilo Carrera desmiente nuevo romance

(AGENCIAS) 20 de Abril de 2021.- Hace unos días la periodista Martha Figueroa comentó en el programa Con permiso que Danilo Carrera había sido captado en Miami con la que se suponía, podría ser su nueva conquista: la modelo ecuatoriana Valeria Gutiérrez.

Al parecer, el rumor molestó en gran medida al actor quien, contrario a su costumbre de no aclarar lo que se dice de su vida personal, rompió el silencio para desmentir la versión de que ya estaría rehaciendo su vida amorosa.

A su paso por la alfombra roja de los Latin American Music Awards, el actor dijo ante las cámaras del programa Suelta la sopa:

“Yo nunca he desmentido nada de lo que han dicho en mi carrera entera, ni he confirmado nada de lo que me han dicho, y no se vale… Hoy sí te voy a decir que no se vale, porque dicen que me olvidé de Michelle, dicen que ya la superé, dicen que tengo una relación, es mentira”, aseguró el actor ecuatoriano.

Danilo Carrera explicó su molestia: lo que se dice de él puede llegar a afectar a sus seres queridos… incluyendo a Michelle Renaud, que por lo que dijo, es la persona que aún ama:

Pueden hablar de mí lo que quieran, pero no digan cosas que afectan a la gente que amo y a la persona que amo, porque ahí sí voy a tener que decirles que tienen que parar y que tienen que hacer bien su trabajo, hagan bien su trabajo y no inventen cosas que hacen daño a la gente que quiero

Hasta el momento, Michelle Renaud no ha reaccionado ante el rumor de que Danilo habría iniciado una relación con Valeria Gutiérrez, aunque sí borró prácticamente todo rastro de su ex; tan sólo quedan unas tres fotos en las que aparece con él.

En marzo de este año Danilo no había cerrado la puerta a la idea de retomar su romance con Michelle. «No le puedo cerrar la puerta a una persona que lo único que ha hecho es darte amor, ayudarte a ser mejor, que ha entregado todo por ti; que ha sido una persona a la que siempre vas a querer de una manera u otra. Eso te lo puedo decir ahora», compartió el actor al portal Las Estrellas.

“¿Qué va a pasar? Ya el tiempo lo dirá. Es una persona hermosa, mágica. Pienso en ella y ya me enamora más, me empiezo a reenamorar, más de lo que ya estoy. No lo sé, vamos a ver qué pasa».

Danilo recordó con emoción y nostalgia todo lo vivido con Michelle: «No tienen idea (lo que fue su historia de amor). Lo que ustedes conocen es el 10 por ciento de lo increíble que ha sido vivirla, de la magia, de los momentos, de las cosas que de repente pasaban y decíamos: ‘¡Wow lo que estamos viviendo!'».

