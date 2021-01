Dicen en las calles

POR: Hugo Ramírez Iracheta

EL DERECHO a estar informado es tan importante como la libertad de expresión. El hecho de que un gran sector de los medios de comunicación masiva oculte información, la manipule o difunda mentiras, implica que muchos medios están bajo la influencia de la oligarquía. Este dominio tiene como objetivo conseguir el poder político para someter a la sociedad y explotarla sin que nadie se oponga.

EL AUTOR de “El Principito”, Antoine de Saint-Exuperi, escribió: “Si queremos un mundo de paz y de justicia, debemos poner la inteligencia al servicio del amor”. Examinada la frase, sin duda se desechará la fuerza bruta y se optará por la razón. Además, hay que tener en cuenta que en la guerra no importa quien gane, todos los involucrados pierden. La única ganadora es la industria armamentista, cuyos dueños son marchantes del dolor y la miseria humana.

LOS CAPITALISTAS tienen todo el derecho del mundo de obtener utilidades de sus inversiones. Nadie se opone y ni siquiera se pone en duda su garantía a exigirlas. Lo que no es aceptable es que las ganancias sean excesivas y los salarios no paguen el esfuerzo del trabajador. No es posible que los ricos vivan con lujos extravagantes, mientras los trabajadores apenas logran sobrevivir junto a sus familias. La explotación de quienes venden su fuerza laboral ya no debería de existir. Lamentablemente, la avaricia hace que muchos patrones vean y traten al trabajador como un esclavo.

LA BÚSQUEDA de la felicidad -uno de los grandes impulsos del ser humano-, se malentiende como la obtención de muchos bienes materiales. Posiblemente la plebe no tenga esa idea porque su prioridad es la supervivencia. Pero los pobres aspiran a ser como la gente de la clase media, y este grupo imita el comportamiento de los ricos, quienes a su vez pretenden igualarse a los mega- millonarios. Claro está, todos fallan lastimosamente. Por cierto, tampoco los exageradamente acaudalados logran la felicidad, pese a la posesión de grandes fortunas.

