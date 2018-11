Dicen en las Calles…

POR: Hugo Ramírez Iracheta

LAVADO. Entre los corruptos es clásico el dicho: “Una mano lava a la otra”. En política, no funciona. Sólo podrían limpiarse con un ácido más corrosivo al muriático, pero ignoro el nombre. La Secretaría de la Función Pública dio a conocer se pagó 80 mil pesos por el retrato del ex secretario de esa dependencia, Virgilio Andrade Martínez, ahora director del Bansefi. Durante la gestión de Andrade Martínez, la SFP investigó los casos de la compra de la “Casa Blanca”, de Angélica Rivera, cuando el todavía presidente EPN era gobernador del DF. Asimismo, de adquisición de un inmueble en Malinalco por Luis Videgaray. Las propiedades las vendió el Grupo Higa, un proveedor del Gobierno Federal y del Estado de México. En ambos casos el dictamen ausencia de conflicto de intereses en la compra-venta.

Tanto Andrade Martínez como Videgaray ocupan importantes puestos en la administración que agoniza. Las manos no se limpian, pero se ayudan mucho entre sus pares.

ADORADORES. En la mitología griega, Hermes es el dios mensajero del Olimpo, pero también de los ladrones, mentirosos y comerciantes. Una amiga me instruyó con este dato y recomendó no participara en el “Buen Fin”. Este es bueno sólo para los mercaderes, -dijo-. Añadió, las verdaderas ofertas son pocas. En los comercios exhiben precios alterados (altos), y los descuentos son falsos pues son los de semanas atrás. Después leí una información de PROFECO. En el 2017 se alcanzó conciliación en el 94% de reclamaciones presentadas por clientes, con recuperación de 4.5 millones de pesos, cifra superior en 162% al monto recuperado en el 2016. Con estos números, parece posible aún se rinda culto a Hermes.

CATEGORÍAS. Entre los cachibolistas de Ciudad Lerdo hay quienes gustan bailar, cantar, jugar dominó, filosofar y algunos hasta beber. Uno de ellos me comentó, mientras daba una succionante chupada a su cigarrillo: En la vida existe toda clase de tontejos. Hay tipos ejemplo de estupidez; otros se quieren pasar de listos; ingenuos; mentirosos, mitómanos. Los políticos pueden ser inteligentes, de grandes uñas; de nariz como Pinocho o tontos. Tú elige cuál categoría le corresponde al protagonista de esta anécdota. Es vieja, pero buena: Una mujer le grita a su vecina -“Susana, tu marido se va a tirar por la ventana”-. La cónyuge responde a su amiga, -“Dile a ese pendejo que le puse cuernos, no alas, y si quiere suicidarse, me deje “el chivo” en la mesa”-.

