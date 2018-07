Dicen en las Calles…

POR: Hugo Ramírez Iracheta

MÉTODO. Una de las tácticas capitalistas para obtener el mayor beneficio económico, con poca inversión y mínimo riesgo, es la especulación. Lo anterior lo ejemplifican las denuncias públicas contra las prácticas de los “coyotes”. Éstos compran en Tlahualilo y Matamoros toneladas de sandía y melón para empresas nacionales y extranjeras. Adquieren las mejores cosechas y las entregan a los verdaderos compradores. Los dueños de grandes supermercados que tienen congeladores donde guardar el producto. Con un abasto enorme en bodega, presionan a los agricultores a vender barato. Si los productores se niegan, las frutas, como son perecederas, corren el riesgo de pudrirse. Entonces los sandilleros y meloneros malbaratan sus productos y obtienen pocas ganancias. Mientras, los coyotes y los dueños de consorcios se llevan grandes tajadas de la actividad agropecuaria. En Tlahualilo y Matamoros, desde la década de los cincuentas, este ciclo se repite anualmente, igual que en la actualidad. Supuestamente los monopolios están prohibidos en el país. Al parecer en La Laguna las leyes contra la especulación son obsoletas.

DESLEAL. La competencia que hacen los llamados “cinqueros” al autotransporte público es una actividad que se registra desde hace años en Gómez Palacio. Actualmente, la Subdirección de Transporte en la Región Lagunera de Durango realiza operativos contra quienes la realizan. El titular Armando Ramírez Barley reconoció se han recibido denuncias de los concesionarios y pese a las campañas el problema nunca termina. Anteriores titulares de la dependencia han declarado en su momento haber combatido la competencia de la que se quejan los autotransportistas. Sin embargo, ninguno pudo terminar con el problema. Los “cinqueros” hacen recorridos por el bulevar Ejército Mexicano y al parecer ganan más que los choferes de camiones a quienes les corresponde legalmente dar el servicio.

DESAPROVECHADA. Sin guerra sucia, sin las artimañas que acostumbran los políticos, Tatiana Clouthier Carrillo coordinó la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Su desempeño fue impecable. Muchos consideran decisiva su participación en el triunfo del líder de Morena. En una entrevista, cuestionada sobre su apoyo a AMLO y de lo que pensaría su padre, Manuel “Maquío” Clouthier, ella respondió: “No puedo pensar por él, pero sigo trabajando en los temas que trabajé con él: lucha social, defensa de los desprotegidos, de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, la democracia y una economía con rostro humano”. Ella manifestó durante la campaña no aspirar a ningún cargo. Durante el período de transición, Tatiana Clouthier, junto con quien será la titular de Gobernación, estará en asuntos políticos internos. Dada la capacidad política demostrada, a muchos les gustaría verla de consejera de AMLO.

SUGERENCIA. Una amiga me recomendó leer para ampliar un poco mi cultura. Pregunté qué me recomendaba. ¿Qué has leído? Quiso saber. Le mencioné mis lecturas. Entre carcajadas expresó despectiva: Eso es basura. Enseguida recomendó la Constitución de los Estados Unidos de la República Mexicana; al menos cinco libros distintos sobre la historia de México y leer cada uno tres veces como mínimo. Aún no he decido a hacerle caso.

Me gusta: Me gusta Cargando...