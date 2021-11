Diario de una ludópata

POR: La Dra 1000

Estoy en esos días… como seguro algunos saben, en qué tenía el dinero preparado para: La Renta, la gasolina, la terapia de mi nena, la luz, el celular, el agua y la comida del mes.

Pero, hoy jugué, después de 10 días sin apostar y haber prometido no volver a caer.

Y perdí todo, sólo me quedaron unos pesos que no alcanzan ni para comer el fin de semana… Por suerte, ya conseguí prestado lo más importante, el dinero para mi nena y ya se lo di a su padre.

Pero otra vez me siento tan mal, tan frustrada, tan perdedora. La peor mujer del mundo. Ahora, hablar con la señora de la renta, poner excusas, ojalá no quiera echarme. Tal vez me corten el celular, no sé, la luz… y todo el mes pidiendo prestado de a poco en poco a todo el mundo, para poder comer.

Préstamos que se hacen deudas que pagar. Qué idiota me siento, hoy en la mañana me sentía de maravilla, ya tenía todo el mes organizado. Y ahora me siento una piltrafa que mendiga de prestado.

Juraría… pero no creo tenga sentido. Esto es más fuerte que yo. Pero me digo a mi misma que esta vez ¡¡voy a luchar más que nunca!!¡¡. Quiero salir de esto si o si!!. FIN

Si necesitas ayuda, pídela!.

www.jamexico.org

Grupo Torreón 8711544697

