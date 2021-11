Diario de una Ludópata

UN JUGADOR CRÓNICO, (2da parte)

POR: La Dra 1000



Renuentemente consentí en una separación a prueba. Al salir de mi hogar dejar a las personas que amaba, no sabiendo si se me iba a permitir regresar fue la cosa más dura que jamás hice. En solo dos semanas perdí muchísimo y mis manos no podían dejar de temblar.

No sabía a dónde iba a dormir ni si tendría dinero para comer. Estaba exhausto mental, física y emocionalmente. Me encontraba cerca de un colapso nervioso. Estaba pasando por mi propio infierno pero aun así tenía que seguir jugando, hasta que finalmente, pude admitir que era impotente sobre el juego.

Antes había rehusado los alientos de mi esposa para ir a jugadores anónimos. Esta vez tenía que hacer esa llamada para salvar mi vida. En las primeras juntas temblaba cuando hablaba y siempre estaba luchando para no llorar. Estaba lleno de ansiedad y de depresión. Estaba totalmente devastado. Que sorprendido y admirado estuve que aquí hubiera gente que entendía lo que me estaba pasando y lo que había hecho por jugar. El darme cuenta que no estaba solo fue la cosa más importante para mí en ese momento.

He crecido más en un año en jugadores anónimos que en los anteriores 36, ya no escapó de mis inseguridades, puedo enfrentar mis problemas en lugar de correr de ellos, y aunque ahora soy soltero, no estoy solo, mi grupo JA siempre está ahí, gracias por educarme, apoyarme y entenderme.



Gracias por su atención.

Nos vemos la próxima!!

http://www.jamexico.org

