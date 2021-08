Día #2

El vacío va creciendo, se desmenuza la energía para hacer cualquier cosa. Mi rostro pierde expresión, mi boca ha enmudecido y estoy atrapada en un silencio, en un trance al cual no le observo un fin. Ya no parezco ser yo.

Cada rincón de la casa luce diferente, las palpitaciones de mi corazón son lentas y flojas. Me tiro en el sofá durante el día entero esperando sentir algo más que decepción o tristeza.

A veces me atacan sentimientos de rabia al recordar tu ingratitud, otras de pronto me veo sorprendida admirando las mentiras que tanto me gustaban, deseando poder volver a creerlas y entonces… Regresar a ti.

