Día #1….

Te extraño…

Probablemente habrá cientos de días así y este es tan sólo el primero. Entonces me sentaré a escribirte, a vivirte en mis recuerdos porque serán lo único que me quede de ti. Intentaré encontrarte en las mañanas en cada sorbo de café y por noches me quedaré dormida imaginando el sonido de tu voz, ignorando el malestar de tu ausencia para obtener el descanso.

Supongo que podría escribir un millón de páginas y aún seguiría teniendo tanta historia dentro de mí, confusiones por doquier y un sinfín de sentimientos dando golpeteos a la cordura. Me gustaría poder decir que odio el hecho de haberte conocido, pero estaría mintiendo y creo que a éstas alturas lo nuestro merece verdad absoluta, y lo cierto es que te amo… A pesar de todo, sin límites. Se observa a través de mi dolor, éste inmenso y tormentoso amor.

