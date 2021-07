Detienen a mujer que provocó caída masiva en primera etapa del Tour de Francia

(AGENCIAS) 02 de julio de 2021.- La mujer que provocó un accidente en la primera etapa del Tour de Francia por estar distraída mientras portaba una pancarta fue arrestada este miércoles en Landerneau según informa RTL. La mujer fue detenida y puesta bajo custodia policial en la localidad francesa, según indica el medio francés.

El domingo, la gendarmería de Finisterre anunció la apertura de una investigación judicial por «lesiones involuntarias con incapacidad no superior a tres meses por violación manifiestamente deliberada de una obligación de seguridad o prudencia». Estaba en búsqueda y captura.

La sanción será una multa de 1,500 euros aunque podría verse aumentada si alguno de los corredores que abandonaron como Tony Martin denunciaran. El propio Marc Soler señaló en ‘La Vanguardia’ que estaba pensando en hacerlo. La sanción podría ser hasta de un año de prisión. El culebrón sobre la pancarta aún no ha terminado.

«Vi a la mujer, vi la pancarta, pero no hubo tiempo para reaccionar. Yo todavía no puedo entender cómo las personas pueden hacer cosas como estas. Estamos aquí en un carrera con nuestras bicicletas. No es un circo», dijo Martin, el corredor que chocó contra ella el pasado sábado.

El pelotón quiere sanciones

Varios protagonistas hablaron estos días en MARCA para mostrar sus posturas. La de Carlos Barbero, por ejemplo, es muy clara. «Se debe sancionar. Si haces algo mal en la sociedad, pongamos que robas o agredes a alguien, tiene unas consecuencias. Aquí debería ser igual. Hay que identificar a la persona que nos ha puesto en peligro y penalizar esa incidencia», decía el burgalés.

En la misma línea se muestra Pello Bilbao: «El instinto ayuda, pero a veces en una montonera que caen 80 corredores no hay instinto que valga. Es una lotería. Yo tuve suerte, pero es verdad que puede ser una vía para evitar tantas caídas». Al menos la mujer de la pancarta ya ha recibido un castigo.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet