Detienen a Emma Coronel en EU es acusada por narcotráfico

La esposa de Joaquín «El Chapo» Guzmán, antiguo líder del cartel de Sinaloa, fue detenida este lunes en Estados Unidos acusada de narcotráfico.

Emma Coronel Aispuro, de 31 años y con ciudadanía mexicana y estadounidense, fue arrestada en el aeropuerto internacional Dulles, en Virginia, tal y como informó en un comunicado el Departamento de Justicia de EE.UU.

Según los documentos judiciales del caso, Coronel está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, importándola a EE.UU.

Además, se la acusa de haber ayudado a que «El Chapo» escapara el 11 de julio de 2015 de la prisión mexicana en la que estaba encarcelado.

Las autoridades estadounidenses también aseguran que, después de que «El Chapo» fuera detenido de nuevo en México en enero de 2016, Coronel ayudó a planear otra fuga de prisión para su marido, antes de que este fuera extraditado a EE.UU. en enero de 2017.

En julio de 2019, Joaquín «El Chapo» Guzmán fue condenado en EE.UU. a cadena perpetua y 30 años adicionales como líder de un cartel que envió toneladas de drogas a ese país.

«Mensajes en nombre de Guzmán»

El abogado estadounidense Jeffrey Lichtman, quien defendió a «El Chapo» en su juicio en Nueva York, confirmó a BBC Mundo que también representará a Coronel, quien piensa declararse inocente de los cargos que enfrenta.

Lichtman evitó formular más comentarios durante una breve conversación telefónica poco después que se conociera la noticia del arresto de Coronel, quien está previsto que comparezca este martes por videoconferencia en un tribunal federal del Distrito de Columbia.

La denuncia penal presentada contra Coronel sostiene que entre 2012 y 2014 «transmitió mensajes en nombre de Guzmán para promover las actividades de tráfico de drogas, mientras que Guzmán intentaba evitar la captura por parte de las autoridades mexicanas».

«Una vez que Guzmán fue arrestado en febrero de 2014, Coronel continuó entregando mensajes que recibió de Guzmán durante sus visitas a la prisión, las cuales no fueron monitoreadas por las autoridades mexicanas», agrega el documento firmado por Eric McGuire, agente especial del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Durante el juicio a «El Chapo», su otrora hombre de confianza, Dámaso López «El Licenciado», testificó que Coronel participó en la planificación de la cinematográfica fuga de Guzmán de la cárcel de El Altiplano en julio de 2015, a través de un túnel de 1,5 km de largo.

López sostuvo además que, tras la captura de «El Chapo» en enero de 2016, Coronel participó en la planificación de otra fuga carcelaria del jefe del cartel de Sinaloa, la cual nunca llegó a concretarse porque fue finalmente extraditado a EE.UU.

Coronel estuvo presente en la mayor parte del juicio contra su marido y observó en silencio ese testimonio de López, quien unos meses antes había sido condenado a cadena perpetua por narcotráfico.

«El Chapo» fue declarado culpable de los 10 cargos -entre ellos, el de dirigir una organización criminal- que enfrentaba en su juicio, considerado el mayor de la historia de EE.UU. por narcotráfico, y condenado a cadena perpetua por su labor al frente del temido cartel de Sinaloa.

«A mi esposa hasta el día de hoy no se le ha permitido que me visite. No se me ha permitido abrazar a mis hijas. Ha sido una tortura las 24 horas emocional, psicológica y mental. Es lo más inhumano que he pasado en mi vida», protestó «El Chapo» en la audiencia donde se conoció su condena y en la que no se le permitió acercarse a Coronel.

De reina de belleza a tercera esposa de «El Chapo»

Coronel nació en California, EE.UU., pero creció en la ranchería de La Angostura, un lugar con apenas unas decenas de habitantes en la región del norte de México conocida como «el Triángulo Dorado» del narcotráfico donde confluyen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.

A pesar de que ella asegura que su familia se dedicó a la agricultura, tanto su padre como sus dos hermanos fueron condenados a prisión en los últimos años por estar vinculados a actividades del cartel de «El Chapo».

Coronel, quien fue coronada como reina de belleza en concursos locales, conoció a Guzmán cuando apenas tenía 17 años.

«Yo digo que lo que me conquistó de él fue su plática, su forma de tratarme… No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser», dijo en una entrevista con el semanario Proceso en 2016 tras ser preguntada por la diferencia de edad entre ellos.

El día que ella cumplió los 18 años, se casaron por la iglesia y Coronel se convirtió así en la tercera esposa del narcotraficante.

La joven estudió Periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en 2011 dio a luz a las gemelas María Joaquina y Emaly Guadalupe, fruto de su relación con Guzmán.

Su relación se prolongó durante más de una década, a pesar de que Guzmán vivió gran parte de esos años siendo prófugo de la justicia y encarcelado tanto en México como EE.UU.

En los últimos meses, Coronel se distanció del perfil bajo que tradicionalmente ha mantenido ante los medios y potenció su presencia en la red social Instagram, donde promociona empresas de Sinaloa entre sus casi 500.000 seguidores.

A finales de 2019, incluso participó en el programa de telerrealidad estadounidense Cartel Crew, que retrababa la vida de personajes ligados al mundo del crimen organizado y que recibió grandes críticas y peticiones de que no fuera emitido.

