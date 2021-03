Destituye UNAM a profesor por sugerir en clase torturas contra mujeres

Ciudad de México a 11 de Marzo de 2021.- La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este miércoles que destituyó de su cargo a uno de sus profesores, luego de que éste sugiriera que se torture a las mujeres por su participación en la marcha del 8 de marzo.

“Como medida urgente de protección, el 9 de marzo por la mañana, el profesor fue separado del grupo y se brinda el acompañamiento legal correspondiente a las alumnas y alumnos que consideren vulnerados sus derechos”, dio a conocer la Facultad mediante un comunicado.

La FCA de la UNAM rechazó los comentarios emitidos por el profesor Gerardo, de los cuales tuvieron conocimiento a través de redes sociales la noche del pasado lunes en el contexto del Día Internacional de la Mujer.

Las autoridades universitarias expresaron, además, que las palabras emitidas por el maestro vulneran tanto los principios como los valores de la máxima casa de estudios.

Algunos alumnos difundieron videos y audios de la clase en la que el maestro debatía sobre la manera en que las mujeres se manifestaron durante la marcha del 8M, en la que propuso hacer una brigada secreta para torturar a las feministas para sacarles información.

“Nada más porque los gobernantes no sé qué hacen, pero yo agarro una ‘brigadita’ secreta y agarro dos, tres mujeres y me las llevo. Las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo”, manifestó durante la clase virtual.

El 8 de marzo las mujeres de la Ciudad de México se manifestaron en el Zócalo capitalino para exigir justicia al Gobierno federal para las víctimas y familiares de feminicidios, al tiempo que exigieron erradicar todo tipo de violencia de género.

Durante las protestas, en la cuales se detuvo a cuatro personas, se presentaron enfrentamientos con policías capitalinos, quienes utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a las activistas.

