Destapan pruebas del racismo que existió en Buckingham

(AGENCIAS) 04 de junio de 2021.- Fue en marzo cuando Meghan Markle enfrentó a la familia Real británica con sus declaraciones realizadas en una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, en ellas, Meghan aseguraba que sintió expresiones de racismo cuando estaba embarazada, mismas que mostraban preocupación por el color de piel que pudiera heredar su pequeño, Archie.

Dichas declaraciones dieron pie a que el diario británico The Guardian iniciar una investigación para conocer si era verdad que existía racismo en la institución monárquica.

Ahora el citado medio, publicó una serie de documentos a los que logró tener acceso de los archivos nacionales británicos, que confirman que la esposa de Harry, no mintió en sus declaraciones, pues el racismo ha estado presente desde hace varias décadas en la familia real.

Los inmigrantes de color o extranjeros tenían prohibido desempeñar funciones en altos cargos dentro de la casa Real británica, por lo menos hasta la década de los 70, según la investigación presentada.

En los documentos presentados, se confirma que el palacio de Buckingham negoció cláusulas que siguen vigentes, en las que se exime a la reina y su familia de las leyes que previenen la discriminación racial y sexual todo parece indicar que hay un procedimiento parlamentario conocido como el consentimiento de la reina mismo que puede influir secretamente en algunas leyes británicas.

En dicho archivo, está registrado que en 1968 un director financiero de la reina informó a otros funcionarios públicos que no es práctica de la realeza incluir a inmigrantes de color extranjeros en puestos de oficina dentro de la casa real, y a lo máximo que podían aspirar era como sirvientes domésticos de la realeza.

Recordemos que ante las declaraciones de Meghan, el propio William, aclaro que no existía el racismo entre dentro de la familia real, por lo que no queda claro si estas prácticas racistas fueron totalmente radicadas de Buckingham, pues hasta ahora el palacio se ha negado a responder ante los cuestionamientos de la prensa británica.

Aunque existen reglas que prohiben la discriminación por etnia o color de piel y expresan claramente que no se puede negar empleo a nadie por estos motivos, según se informa, la reina podría estar exenta a estas leyes, por lo que no sería valida ninguna queja que presentara algún ex colaborador.

